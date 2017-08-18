Son dakika... Denizde can pazarı yaşandı

İskenderun Limanı'ndan rulo sac yükleyerek Yalova Limanı'na giden "İkra" isimli Türk bandıralı geminin 10 personeli sahil güvenlik ekiplerince gemiden alındı.

İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mürettebat, olayla ilgili bilgilerine başvurulduktan sonra evlerine gitmek üzere komutanlıktan ayrıldı.



Geminin çarkçıbaşısı Sabri Çörüz, AA muhabirine, olay sırasında vardiyacı olduğunu söyledi. Makine dairesindeki su baskınını haber veren sintine alarmının çalmaya başladığını belirten Çörüz, "Korkunç bir andı. Vardiyacıydım. Birden alarm çaldı. Sintine alarmı çalınca, su şarıltısı geldi. Bir baktım su geliyor. Hemen süvariye geminin delindiği haberi verdim. Biz o deliğe müdahale ederken, ikinci bir delik daha açıldığından müdahale yapamadık. Yaklaşık 20 mil açıklardaydık büyük korku yaşadık. Sahil güvenliğe haber verdik geldiler aldılar çok şükür." ifadelerini kullandı.



'ELİMLE KAPAMAYA ÇALIŞTIM'

Gemi mürettebatlarından Salih Marantoz da rulo sac yüklü gemiyle Yalova Limanı'na gittiklerini anlattı. Birden sintine alarmının çaldığını ifade eden Marantoz, "Makine dairesindeki delik çok dar bir yerdeydi, ben çekiçle bir yeri kırarak ancak girebildim. Müdahale etmeye çalıştım. Önce deliği elimle kapadım. Başka yerden patlak verince, mecburen makineyi terk etmek zorunda kaldım." şeklinde konuştu.



Mürettabat Şefik Ezer ise vardiyadayken birden geminin su aldığını gördüğünü ve çarkçıbaşına bildirdiğini dile getirdi.



Daha sonra güverteye çıkma talimatının geldiğini kaydeden "Bavullarımızı toplayıp güverteye çıktık. Sonra sahil güvenlik geldi ve bizi kurtardı. Çok yorgunuz." dedi.

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