Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve aşırı avcılık gibi nedenlerle Batı Karadeniz'deki balıkçılar en kötü sezonlarından birisini yaşıyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balık sezonunun hemen hemen sonuna gelindiğini söyledi.

Batı Karadeniz'den çok az miktarda balık çıktığına vurgu yapan Karakaş, "Soğuk havayı bekledik. Karsa kar, ayazsa ayaz hepsini yaptı. Don da yaptı. Denizin sıcaklığı da normal ancak bu sene balık yok. Denizde bir tuhaflık var. Biz de çözemedik. Denizde şu anda balık yok. Ne yaparsak yapalım denizde balık yok. Çok az balık çıkıyor onun da tezgahlarda fiyatları belli. Bu sene böyle oldu" diye konuştu.

Tezgahlarda dışarıdan gelen balıkların satışa sunulduğunu kaydeden Karakaş, barbun, mezgit biraz fazla olarak kefal çıktığını, hamsi, istavrit ve çinekopun ise hiç çıkmadığını ifade etti.

LİMAN BOŞ KALDI

Mustafa Karakaş, sıcak havaların balık avlanılmasını bile etkilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Balıkçıların durumu kötü. Hatta çok kötü çünkü masraflar karşılanamıyor. Gelirleri yok. Limanın haline bakın. Bomboş duruyor. En ufak bir hareketlilik yok. Şu anda hızlı bir balıkçılık olması gerekir ancak şu anda sıfır hareket var. Bir de sürekli olarak güneşli gidiyor havalar. Sıcak gidiyor. Bu aylarda böyle gitmesi iyi değil. Çok sakin gitmesi de iyi değil. Bu aylarda denizin çalkantılı olması gerekir ama o da yok. Yazın bile böyle düzgün hava yapmadı diyebiliriz."

FİYATLARA YANSIDI

Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, geçmiş yıllara oranla balık avında yaşanan düşüşün vatandaşın alım gücünü zorladığını söyledi. Tezgahlarda kilogramı 15 liradan düşük balık bulmanın zorlaştığını vurgulayan Bayrak, Karadenizliler için olmazsa olmaz hamsinin dahi fiyatı dolayısıyla lüks hale gelmeye başladığını dile getirdi.

Sezondan hem balıkçıların hem de vatandaşların istediğini bulamadığına işaret eden Bayrak, şunları kaydetti: "Tezgahlarda en ucuz balığın kilogramı 15 liradan başlıyor. Az olunca maalesef fiyatlar devamlı yukarıya gidiyor. Mesela hamsi, sezonu olmasına karşın 15 liradan satılıyor. Mezgit ve istavrit gibi balıklar ise 20 liradan satışa sunuluyor. Bunlar aslında devamlı tüketilen balık türleri arasında yer alıyor çünkü fiyatları vatandaşın alım gücüne uygundu. Şimdi ise lüks hale gelmiş. Bazı şeyleri anlamak için fiyatları dahi görmek yeterli oluyor. Fiyatlar bize balığın en kısır avlandığı sezonlardan birini yaşadığımızı gösteriyor. Tablo hiç iç açıcı değil."