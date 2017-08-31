MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Denizde av yasağı bu gece sona eriyor: ‘Vira bismillah’

Denizde av yasağı bu gece sona eriyor: ‘Vira bismillah’

Hürriyet Haber
31.08.2017 - 00:16 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 00:16

ÜLKE genelinde denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, bu gece sona erecek. Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, “vira bismillah” diyerek denize açılacak. Balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının sona ermesiyle balıkçıların denize açılarak rızıklarını arayacağını söyledi. Küçük ve büyük balıkçı teknelerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten Arslan, kaptanların ve tayfaların heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunu vurguladı. Av yasağının sona ereceği günün Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geldiğini anımsatan Arslan, “Balıkçıların bir kısmı denize açılmayacak dolayısıyla da tam anlamıyla sezonunun açılması bu anlamda bir, iki gün gecikecek” dedi. Özellikle Samsun-Hopa arasında balık miktarının az olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Arslan, “Sinop’ta batıya doğru balık bol görünüyor. Şu anda çapariyle o bölgelerde güzel balık avlanıyor. Batı bölgelerimizdeki bolluğun, bizim bölgemizde de olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

İLK 4 AY İYİ GEÇER

Arslan, palamutta bu sezon geçen sezonki gibi bol avcılık olmayacağını tahmin ettiğini belirterek, “Geçen sezon balıkçı da vatandaş da palamuda doydu ancak bu sezon böyle bir durum şu anlık söz konusu değil. Palamut yine tezgahlarda olacak, vatandaşı tatmin edecek ancak aşırı bir avcılık olmayacak diye düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. İlk günlerde tezgahlarda palamudun kilogramının yaklaşık 20-25 lira arasında satışa sunulacağını anlatan Arslan, ilerleyen günlerde fiyatın düşeceğini söyledi. Arslan, sezonun ilk dört ayının her sezon olduğu gibi iyi geçeceğine işaret ederek, “Ondan sonrası için bir şey söyleyemiyoruz ancak aralık ayından sonraki sezonun ikinci dilimi genellikle verimsiz geçiyor” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , deniz , yasak
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri