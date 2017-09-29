3. dalga operasyon: 21 ton balığa el konuldu

Balık sezonunun açıldığı 1 Eylül tarihinden itibaren İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerine ara vermedi. 70 kişilik ekiple

deniz, karaya çıkış noktaları, Gürpınar Su Ürünleri Hali, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda bin 424 kasa istavrit, 145 kasa mırlan, 12 kasa mezgit ve 4 kasa tekir olmak üzere 17 çeşit balığa el konuldu. El konulan balıklar Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edildi.

HER BİRİNE BİNER LİRA CEZA

Balık operasyonları devam ederken “yasal boy sınırı” kuralına uymayan balıkçılara rekora cezalar geldi. Yapılan operasyonda Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanma yaptığı tespit edilen 49 kişiye 49 bin 386 lira idari para cezası kesildi. İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yapılan denetimlerde yasal boy sınırına uymayan yaklaşık 125 ton balığa el koyduklarını söyledi.





