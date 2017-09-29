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3. dalga operasyon: 21 ton balığa el konuldu

Fırat ALKAÇ/ISTIHBRAT
29.09.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

Balık boyu sınırına uymayan balıkçılara üçüncü dalga operasyon geldi. ‘Yasal boy sınırı’ operasyonunda 21 ton balığa el konuldu. 49 balıkçıya ise 49 bin 386 lira para cezası kesildi.

Balık sezonunun açıldığı 1 Eylül tarihinden itibaren İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerine ara vermedi. 70 kişilik ekiple3. dalga operasyon: 21 ton balığa el konuldu
deniz, karaya çıkış noktaları, Gürpınar Su Ürünleri Hali, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda bin 424 kasa istavrit, 145 kasa mırlan, 12 kasa mezgit ve 4 kasa tekir olmak üzere 17 çeşit balığa el konuldu. El konulan balıklar Milli Emlak Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Balık halinde 2. dalga operasyon... Tonlarca balığa el konulduBalık halinde 2. dalga operasyon... Tonlarca balığa el konuldu

3. dalga operasyon: 21 ton balığa el konuldu

HER BİRİNE BİNER LİRA CEZA

Balık operasyonları devam ederken “yasal boy sınırı” kuralına uymayan balıkçılara rekora cezalar geldi. Yapılan operasyonda Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanma yaptığı tespit edilen 49 kişiye 49 bin 386 lira idari para cezası kesildi. İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yapılan denetimlerde yasal boy sınırına uymayan yaklaşık 125 ton balığa el koyduklarını söyledi.
3. dalga operasyon: 21 ton balığa el konuldu

Etiketler: Gürpınar Su Ürünleri Hali , İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü , istavrit
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