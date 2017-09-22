DenizBank, 20'nci yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±

Zorlu Center'da dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe, Sberbank YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Herman Gref, bankanÄ±n Ã¶nceki hissedarlarÄ± olan Zorlu Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Nazif Zorlu, eski Dexia Ã¼st yÃ¶neticileri (CEO) Axel Miller ve Pierre Marianiâ€™nin yanÄ± sÄ±ra iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Etkinlikte,

DenizBank'Ä±n 20 yÄ±llÄ±k baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ve gelecek yÄ±llara iliÅŸkin vizyonu paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Etkinlikte konuÅŸan Sberbank YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Gref, DenizBank'Ä± satÄ±n aldÄ±klarÄ± dÃ¶nemde bankanÄ±n 300 bin kiÅŸilik ailelerine heyecan getireceÄŸine ve bir sinerji yaratacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ±, 5 yÄ±llÄ±k birliktelik sÃ¼resince de bunu baÅŸarmaktan mutluluk duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â

DenizBank'Ä± 2012'de Orta ve DoÄŸu Avrupa'da inovasyon odaÄŸÄ± haline getirmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gref, gelinen noktada 2014 ve 2016'da dÃ¼nyada, 2015'te ise Avrupa'da "yÄ±lÄ±n en inovatif bankasÄ±" olmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ bir bankaya sahip olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Gref, "5 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te Ã§Ä±tayÄ± yukarÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±k. YakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± baÅŸarÄ±lar, yerini Ã§ok daha iyilerine bÄ±rakacak. DenizBank, ailemizin en genÃ§ Ã¼yesi olmasÄ±na karÅŸÄ±n grubumuzun inovasyon Ã¼ssÃ¼ konumunda bulunuyor. ArtÄ±k DenizBankâ€™Ä±n ismini duyduÄŸumuzda, inovatif ÅŸirketler reytinginde ilk sÄ±ralarda yer alan, hem ulusal hem de kÃ¼resel dÃ¼zeyde iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na Ã¶rnek teÅŸkil eden bir kurumdan bahsedildiÄŸini biliyoruz. Bu Ã§ok kÄ±ymetli." ifadelerini kullandÄ±.Â

Buraya ilk geldikleri dÃ¶nemde TÃ¼rkiye ile ilgili fikri sorulduÄŸunda "TÃ¼rkiye'nin ikinci vatanÄ± olduÄŸunu" sÃ¶ylediÄŸini, bugÃ¼n de aynÄ± duygularÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gref, "BaÅŸarÄ±larla geride kalan 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemin ardÄ±ndan mutlulukla ifade etmek isterim ki, iyi ki bu satÄ±n almayÄ± yapmÄ±ÅŸÄ±z." dedi.



Â HAKAN ATEÅž, ÅžARKI SÃ–YLEDÄ°Â

Herman Gref'in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sahneye Ã§Ä±kan DenizBank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan AteÅŸ, "My Way (Benim Yolum)" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi.Â

AteÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada da, 20 yÄ±llÄ±k yolculuklarÄ±nda sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n devler liginde yer alan, marka deÄŸerini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ ve finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± dev projelerle adÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiren bir kurum olmayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k gurur duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â

1997'de Garanti Moskova Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinde bulunduÄŸunu ve Ahmet Nazif Zorlu'dan banka kurma teklifi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AteÅŸ, "Bunun Ã¼zerine oturdum, Ahmet Beyâ€™e bir bankanÄ±n misyonu, vizyonu ve deÄŸerlerinin ne olmasÄ± gerektiÄŸi konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi anlatan uzun bir mektup yazdÄ±m. SaÄŸolsun o da bir hafta iÃ§inde mektubuma cevap verdi ve YeÅŸilkÃ¶y'deki Ä°stanbul Yelken Restoran'da el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

AteÅŸ, zorlu bir misyonu yerine getirmek Ã¼zere 1997 yÄ±lÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir odada bÃ¼yÃ¼k hayaller kurarak Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yolculukta, bugÃ¼n 15 bin kiÅŸilik gÃ¼Ã§lÃ¼ bir aile olarak TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k 5 Ã¶zel bankasÄ±ndan biri olmanÄ±n onurunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Otel odasÄ± ve Ã§ekirdek kadro ile yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ±, sayÄ±larÄ±nÄ±n 63 olmasÄ±yla Ahmet Bey'e "Patron artÄ±k buraya sÄ±ÄŸmÄ±yoruz" dediÄŸini, bunun Ã¼zerine KarakÃ¶y'deki binalarÄ±na geÃ§tiklerini anlatan AteÅŸ, "Tadilat henÃ¼z bitmemiÅŸ, her yer her yerde... MurakÄ±p Sabri Bey bankaya onay vermek Ã¼zere ziyaretimize geldi.. Åžubatta kurulmuÅŸ bankanÄ±n lisansÄ± 25 AÄŸustos 1997'de hayata geÃ§ebildi. Hazine'den bankacÄ±lÄ±k onayÄ± ancak o zaman alÄ±ndÄ±." diye konuÅŸtu.Â

AteÅŸ, iÅŸlerin bÃ¼yÃ¼mesiyle kadronun daha da geniÅŸlediÄŸini, KarakÃ¶y binasÄ±na sÄ±ÄŸmaz olunca tekrar arayÄ±ÅŸa girdiklerini, bunun Ã¼zerine Ahmet Nazif Zorlu'nun, ÅŸimdi Deniz Kule'nin de bulunduÄŸu Esentepe'de, Impexbank'a ait olan yeri bulduÄŸunu, o zaman Ã§ok geniÅŸ diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri bin 600 metrekarelik alandan ÅŸimdi 103 bin metrekarelik Deniz Kule'ye yerleÅŸtiklerini anlattÄ±.Â

AteÅŸ, "BÃ¶yle bir kurumu ve TÃ¼rkiye ekonomisine bÃ¶yle bir katkÄ±yÄ± Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r Ã¼lkemize kazandÄ±rdÄ±k." ifadesini kullandÄ±.Â

"HER FAÄ°Z DÃ–NEMÄ°NDE LOCALARIMIZIN SAYISI ARTIYOR"Â



Hakan AteÅŸ, genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k merkezlerini deÄŸiÅŸtirirken eÅŸ zamanlÄ± olarak, bankayÄ± son sÃ¼rat bÃ¼yÃ¼tmeye de devam ettiklerini sÃ¶yledi.

2001 krizinde Ã§oÄŸu bankanÄ±n ÅŸubelerini kapatarak kÃ¼Ã§Ã¼lmeye geÃ§tiÄŸi bir dÃ¶nemde, kendilerinin ÅŸube satÄ±n alarak bÃ¼yÃ¼meyi tercih ettiÄŸini, 900 kiÅŸiden 2002'de 4 bin Ã§alÄ±ÅŸana ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten AteÅŸ, "TMSF'den 170 Ã¼zerinde ÅŸube aldÄ±k. Avusturya'daki bankamÄ±z Deniz AG, 10 milyar avronun Ã¼zerinde ve TÃ¼rkiye'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k banka varlÄ±ÄŸÄ±... Ä°ktisat Moskova'yÄ± alÄ±p DenizBank Moscova yaptÄ±k. TarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne de girdik. HiÃ§bir Ã¶zel bankanÄ±n cesaret edemediÄŸi bir alandÄ±. O dÃ¶nem 10 bin Ãœretici Kart'tan bugÃ¼n 530 bini aÅŸkÄ±n karta ulaÅŸtÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

2004 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde bankanÄ±n yÃ¼zde 25 hissesinin halka arz edildiÄŸini anÄ±msatan AteÅŸ, daha sonra birÃ§ok ÅŸirketin halka arzÄ±nÄ± ve ÅŸirket birleÅŸmelerini gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini anlattÄ±. AteÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Salona bakÄ±yorum, bÃ¼tÃ¼n baÅŸkanlarÄ±mÄ±z aramÄ±zdayken anlatayÄ±m isterim. Ã–vÃ¼nmek gibi olmasÄ±n, FenerbahÃ§e ve Trabzonspor'u halka aÃ§an, BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray, FenerbahÃ§e ve Trabzonspor'un ÅŸirketlerini birleÅŸtirip bÃ¼tÃ¼n gelirlerini kaybetmesi riskine karÅŸÄ± koruyan, sermaye piyasasÄ± ve kredilendirme iÅŸlemlerini bizzat temin eden ve uzun vadeli kredilerle, tÄ±rnak iÃ§inde, bunlarÄ± tefecilerin elinden alan bir kurumuz. Bunu gururla sÃ¶ylÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n de sÃ¶ylediÄŸi gibi 'SaÄŸlam kafa saÄŸlam vÃ¼cutta bulunur.' DolayÄ±sÄ±yla biz bu iÅŸi bir sosyal sorumluluk ve TÃ¼rk genÃ§liÄŸine yatÄ±rÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Biliyoruz ki amatÃ¶r ve olimpik dallara sporcu yetiÅŸtirmek iÃ§in sporda ekonomi ÅŸart ve bunun da motoru futbol...Â

BugÃ¼n futbola 650 milyon dolar mertebesinde bir finansmanÄ±mÄ±z sÃ¶z konusu ve her faiz dÃ¶neminde localarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor. Biz uzun vadeli kredi veriyoruz. Onlar da stadlarÄ± yapÄ±yorlar, seyircileri dolduruyorlar. Eskiden 10 milyon dolar stad geliri yokken, bugÃ¼n 50 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde gelirleri oldu. Ne zaman faiz veya anapara Ã¶deme dÃ¶nemi gelse bir loca teklifi ile geliyorlar. DolayÄ±sÄ±yla bol bol locamÄ±z var efendim."Â

"ROMANTÄ°K BÄ°R CEVAP BEKLÄ°YORUM TABÄ°Ä°..."Â



DenizBank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AteÅŸ, 2006 yÄ±lÄ±ndaki ilk hissedar deÄŸiÅŸimine iliÅŸkin bilgi verirken, 31 MayÄ±s 2006'da Dexia, Standard Chartered, Intesa ve Societe Generale'nin her birinin ekipleriyle geldiÄŸini bildirdi.Â

Dataroom'larÄ±n kapalÄ± olduÄŸunu, her odada bir bankanÄ±n bulunduÄŸunu aktaran AteÅŸ, Dexia yÃ¶neticisi Axel Miller ile Ahmet Nazif Zorlu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Dexia'nÄ±n teklifi Ã¼zerine Zorlu'nun Sultanhamam birikimi ve kÄ±vrak ticari zekasÄ± ile sÄ±kÄ± bir pazarlÄ±k yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â

O gece DenizBank hisselerinin Dexia'ya, "tarihin en yÃ¼ksek Ã§arpanÄ±" olan 4,7 ile satÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve 3 milyar 250 milyon TL'nin TÃ¼rkiye'ye net dÃ¶viz olarak giriÅŸini kutladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden AteÅŸ, Axel Miller ile bir anÄ±sÄ±nÄ± anlatÄ±rken, "Miller ile Sunset'te oturuyoruz. Manzara her zamanki manzara, harika bir Ä°stanbul akÅŸamÄ±, kÃ¶prÃ¼ Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l... YemeÄŸimizi yerken Axel Miller dÃ¶ndÃ¼, 'Hakan, bu bankayÄ± neden aldÄ±m biliyor musun?' diye sordu. Derin bir nefes aldÄ±m ve 'Neden Axel?' dedim. 'Sen ve ekibin iÃ§in' gibi romantik bir cevap bekliyorum tabii... 'Åžu manzarayÄ± gÃ¶rmÃ¼yor musun, iÅŸte onun iÃ§in aldÄ±m' diye cevap verdi." ifadelerini kullandÄ±.Â

"BU Ä°ÅžLER KAÅžLA GÃ–ZLE OLMUYOR"Â

Hakan AteÅŸ, o dÃ¶nemde DenizBank'a talip olan Intesa'nÄ±n Grup CEO'su Corrado Passera ile de benzer bir anÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Passera, 'sizi gÃ¶rmek istiyorum' diye telefon aÃ§tÄ±. Ã–zel uÃ§aÄŸÄ±yla gelecekti ve yaklaÅŸÄ±k 5 saatlik bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz olacaktÄ±. Fakat geliÅŸ gidiÅŸteki slotlar deÄŸiÅŸti, gÃ¼mrÃ¼ÄŸe girdi, Ã§Ä±kamadÄ± ve geriye 1,5-2 saatimiz kaldÄ±. ZamanÄ±mÄ±z sÄ±nÄ±rlÄ±. 'Bana ne sormak istiyorsanÄ±z hepsini sorun, cevaplayayÄ±m' dedim. Bir yandan da hissedar adÄ±na Ã¶nemli bir satÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiriyorum ve bankacÄ±lÄ±k serÃ¼venimin orada sonlanacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yorum. 'No need to ask questions Mr. AteÅŸ, I came here just to look into your eyes and I saw what I want to see (Buraya sadece gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakmak iÃ§in geldim. Ve gÃ¶rmek istediÄŸim ÅŸeyi gÃ¶rdÃ¼m' diye cevap verdi. Bu sÃ¶ze raÄŸmen 4 talip arasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ en iyi fiyatÄ± verebildi. Neticede bu iÅŸler kaÅŸla gÃ¶zle olmuyor. Ama sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶z hala kalbimde, sevimli bir yerde durur."Â



"BOÄžAZ BÄ°ZDE OLDUKÃ‡A DAHA Ã‡OK ALIÅžVERÄ°Åž OLUR"Â



DenizBank Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AteÅŸ, Dexia satÄ±n almasÄ±ndan 1,5 yÄ±l sonra, 2008'de kÃ¼resel krizin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2011'de Dexia'yÄ± vurduÄŸunu belirterek, Pierre Mariani'nin, DenizBank'Ä± "en deÄŸerli mÃ¼cevherimiz" diye tarif ettiÄŸini ancak kriz gelince DenizBank hisselerini elden Ã§Ä±karmak durumunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

4 Ekim 2012'de Sberbank'Ä±n sÃ¼rece Ã§ok geÃ§ dahil olmasÄ±na karÅŸÄ±n aradan sÄ±yrÄ±larak satÄ±n alma iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan AteÅŸ, Ã‡arlÄ±k, Sovyet, Liberal Rusya dÃ¶nemlerinde, tarihteki bir seferlik en bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mÄ±n DenizBank'a yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

AteÅŸ, Sberbank YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Herman Gref hakkÄ±nda da ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸleri dile getirdi:Â

"Kendisini her zaman 'cesur yÃ¼rek' olarak tanÄ±mladÄ±m. Beyaz atÄ±nÄ±n Ã¼zerinde, o dÃ¶nem teklif veren diÄŸer bankalar arasÄ±nda olan QNB ve Ä°ngiltere'nin devi HSBC arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±larak bizi belimizden kavrayarak atÄ±nÄ±n arkasÄ±na bindirdi. Gref, Rusya Federasyonu Merkez BankasÄ±'nÄ±n Ã§oÄŸunluk hissedarÄ± olduÄŸu bir devlet bankasÄ±nda 10'uncu, DenizBank satÄ±n almasÄ±nda ise 5'inci yÄ±lÄ±nÄ± tamamlÄ±yor. Fakat liderliÄŸinin yanÄ±nda TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk insanÄ±nÄ± bu kadar seven biriyle Ã§alÄ±ÅŸmak bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k ÅŸans diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â

8 Haziran 2012'de imza tÃ¶reni iÃ§in Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'nda toplanmÄ±ÅŸtÄ±k. Daha imzaya hazÄ±rlanÄ±lÄ±yor. SayÄ±n Gref o sÄ±rada balkona Ã§Ä±ktÄ±, Tarihi yarÄ±madaya doÄŸru baktÄ± ve dedi ki 'Onca zamandÄ±r buraya uÃ§akla gelip gidiyorum. Ã‡ok daha fazla ÅŸey bilmeliydim.' O yÃ¼zden bu boÄŸaz bizde oldukÃ§a bu Ã¼lkede daha Ã§ok alÄ±ÅŸveriÅŸ olur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz bu birleÅŸmeyi aynÄ± zamanda bir milli vazife olarak da gÃ¶rÃ¼yoruz. Rusya ve TÃ¼rkiye gibi kadim dostluÄŸu bulunan iki ulusun iliÅŸkilerinde bir kilometre taÅŸÄ± olarak en saÄŸlam ÅŸeklimizle karÅŸÄ±nÄ±zda, hizmetinizdeyiz."



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"RUSYA VE TÃœRKÄ°YE NE ZAMAN YAKIN OLSA KAZANDI"Â



Hakan AteÅŸ, Sberbank ile birleÅŸmelerinin hemen ardÄ±ndan ABD'de regÃ¼latÃ¶r olan ABD YabancÄ± VarlÄ±klar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸini, hissedara konmuÅŸ olan bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n iÅŸtirak olarak kendilerini de etkilediÄŸini sÃ¶yledi.Â

DenizBank olarak harekete geÃ§tiklerini ve bir aydan kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bÃ¼tÃ¼n yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kendi iÅŸtirakleri ve DenizBank iÃ§in ortadan kaldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden AteÅŸ, tam "OFAC bitti" derken, 2015'te yaÅŸanan uÃ§ak krizi ve rahmetle andÄ±klarÄ± Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un hayatÄ±nÄ± kaybetmesi gibi vahim olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

AteÅŸ, hepsinin atlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Rusya ve TÃ¼rkiye, ne zaman yakÄ±n olsa kazandÄ±, ne zaman birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lse kaybetti." ifadesini kullandÄ±.Â

"3 ARALIK'TA SBERBANK Ä°LE DÃœÄžÃœNÃœMÃœZÃœ YAPTIK, 2 GÃœN SONRA CÄ°TÄ°'YE TALÄ°P OLDUK"Â



Teknoloji Ã¼ssÃ¼ olarak niteledikleri Intertech'in, bugÃ¼n TÃ¼rkiye'deki 51 bankanÄ±n yÃ¼zde 37'sine en yeni teknolojilerle hÄ±z, kalite ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetler sunduÄŸunu ifade eden AteÅŸ, sÃ¶z konusu 19 mÃ¼ÅŸterinin 16'sÄ±nÄ±n da DenizBank'Ä±n temel bankacÄ±lÄ±k yazÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Intertech'in, sattÄ±ÄŸÄ± teknoloji sayesinde TÃ¼rkiye'de 2 milyar 160 milyon dolarlÄ±k dÃ¶viz kaybÄ±nÄ± Ã¶nlediÄŸini vurguladÄ±.Â

Ä°dolÃ¼ olan Citibankâ€™Ä±n, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m perakende operasyonlarÄ±nÄ±, bin 518 kiÅŸilik personel ekibi ve ÅŸubeleriyle almanÄ±n kendilerine nasip olduÄŸunu belirten AteÅŸ, "3 AralÄ±k'ta Sberbank ile dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ yaptÄ±k. 2 gÃ¼n sonra, 5 AralÄ±k'ta daha imzasÄ± kurumadan Citi'ye talip olduk. Michael Corbat (Citi CEO'su) bu sÃ¼reÃ§te bizi ÅŸahsen tebrik etti. Zira Ã¶ngÃ¶rÃ¼len geÃ§iÅŸ zamanÄ± yÄ±llarla ifade ediliyorken, biz 2 ay gibi bir zamanda hiÃ§bir mÃ¼ÅŸteri kaybÄ± olmadan ve Citi'de Ã§alÄ±ÅŸan hiÃ§bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸ akdini feshetmeden bÃ¶yle bir sonuÃ§ alabildik." diye konuÅŸtu.Â

20 yÄ±lÄ± DenizBank'ta olmak Ã¼zere 37 yÄ±llÄ±k bankacÄ±lÄ±k kariyeri bulunduÄŸunu ifade eden AteÅŸ, "Tabii yavaÅŸ yavaÅŸ emekliliÄŸimde ekmeÄŸimi kazanmak iÃ§in bazÄ± planlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m." ÅŸeklinde espri yaptÄ±.Â

AteÅŸ, aynÄ± zamanda Sberbank hissedarlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 5'inci yÄ±llarÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¶rnek gÃ¶sterilen hÄ±z ve baÅŸarÄ±da gerÃ§ekleÅŸen entegrasyon sÃ¼recinin ardÄ±ndan Sberbank'Ä±n kÃ¼resel vizyonundan aldÄ±klarÄ± ilham ve Ã¶zgÃ¼venle yeni baÅŸarÄ±lara yelken aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

"HERKES BANKAYI KENDÄ° KURUMLARI Ä°Ã‡Ä°N KURUYORMUÅž. BÄ°Z ÃœLKEMÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N KURDUK"Â



KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kuruluÅŸundan bugÃ¼ne bankanÄ±n hissedarlarÄ± olan Ahmet Nazif Zorlu, Axel Miller ve Herman Gref'i sahneye davet eden AteÅŸ, DenizBank'Ä±n kendilerine ne anlam ifade ettiÄŸini sordu.Â



Ahmet Nafiz Zorlu, soru Ã¼zerine, "DenizBank benim iÃ§in gururdur. GerÃ§ekten bÃ¶yle bir kurumun temellerini o kadar saÄŸlam attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok mutluyum, bunu tarif edemem. BankayÄ± kurarken, yÃ¶netimde ailemizden kimsenin olmamasÄ±nÄ± istiyorduk. Biz ÅŸunu istiyorduk; bir kurum kuralÄ±m ve istihdam Ã¼retelim ve Ã¼lkemize yararlÄ± olalÄ±m. O zaman bizim bilmediÄŸimiz bir ÅŸey vardÄ±; herkes bankayÄ± kendi kurumlarÄ± iÃ§in kuruyormuÅŸ. Biz Ã¼lkemiz iÃ§in kurduk. Onun iÃ§in gururluyum." ifadelerini kullandÄ±.Â

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan etkinlikte KÄ±zÄ±l Ordu, sanatÃ§Ä± Tarkan ve Ajda Pekkan sahne aldÄ±.Â





