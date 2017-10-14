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    Denizaltıda seks skandalı! Genç asteğmen ülkeyi karıştırdı

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 14:27 | Son Güncelleme:

    İngiliz donanmasına ait HMS Vigilant adlı denizaltında yaşanan seks skandalı ülkeyi karıştırdı. Denizaltında görevli kadın asteğmen Rebecca Edwards'ın, Kaptan Stuart Armstrong'la cinsel birliktelik yaşadıkları ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.

    Daily Mail’de yer alan habere göre, denizaltının kaptanı Stuart Armstrong, gemide yeni görev alan bir kadın asteğmen ile cinsel ilişki yaşadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre asteğmenin isminin Rebecca Edwards olduğu ortaya çıktı.

    Denizaltıda seks skandalı Genç asteğmen ülkeyi karıştırdı

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ülkede askeri yasalara göre aynı gemide yer alan personelin cinsel ve aşk ilişkisi yaşaması kesinlikle yasak. Soruşturma kapsamında kaptan Stuart Armstrong’un görevinden uzaklaştırıldığı belirtilirken, soruşturmanın daha da büyük ölçekli devam edeceği belirtildi.

    Etiketler: denizaltı , SEKS , skandal , donanma
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