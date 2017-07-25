Deniz ve güneş saçlarınızı yıpratmasın!

Deniz ve güneşin zararlı etkilerine maruz kalan saçlar yaz aylarında yıpranma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yaz aylarında saç bakımınızı düzenli yaparak ve bazı püf noktalara dikkat ederek saçlarınızın canlılığını koruyabilirsiniz.

Yaz mevsiminde saç bakımının püf noktaları

-- Yazın saçlarınızı her gün şampuanlamamalısınız. Güneş ve deniz kadar fazla yıkamak da saçlarınızın kurumasına neden olur. Ayrıca saçlarınızı kuruturken fön makinesinde en düşük sıcaklığı tercih etmelisiniz.

-- Saçlarınız boyalıysa havuz veya denizde saçlarınızı şapka ya da eşarpla korumanız saç renginizin solmasını önler ve saçların matlaşmasına engel olur.

-- Denize veya havuza girmeden önce saçlarınızı korumak için koruyucu olarak satılan kremlerden kullanabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı havuzdan ya da denizden çıktıktan sonra temiz suyla yıkamak saç yıpranmalarının önüne geçer.

-- Saçlarınız boyalıysa deniz ve güneşten en az zararı görmesi için boyalı saçlara uygun olan bir şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

-- Güneşlenirken saç koruyucu spreylerle saçlarınızın güneşten daha az zarar görmesini sağlayabilirsiniz. Saçları onaran krem ve losyonlar da saç yıpranmasının önüne geçmeye yardımcı olur.

-- Sahil kenarında saçlarınızın kumla temasını engellemelisiniz. Kumun saçları yıpratan etkileri vardır. Bu nedenle denizde saçlarınızı kumdan korumaya çalışın.

-- Saçlarınızı özellikle güneşin yeryüzüne dik geldiği saatlerde ışınlara maruz bırakmayın. Güneş saçlardaki protein miktarını azaltarak saçların sağlıksız görünmesine neden olur. Bu saatlerde saçlarınızı olabildiğince güneş ışınlarından uzak tutun.

-- Havuz veya denize girdiğiniz zaman saçlarınızı bone takarak da koruyabilirsiniz. Bone kullanımı sonrası saçlarınızı açarak tarayabilirsiniz.

-- Havuz veya deniz öncesi saçlarınızı toplayarak saçlarınızın yıpranma oranını minimum seviyeye indirebilirsiniz.

-- Yaz mevsiminde saçlarınızın bakımını saç maskeleri ile yapabilirsiniz. Saç rengi matlaşmasını önleyen ve saç güçlendirici bakım maskelerini kullanabilirsiniz.

-- Saçlarınıza doğal bakım yapmak isterseniz iki yumurtayı bir kabın içine kırarak içerisine biraz zeytinyağı eklediğiniz karışımı saçlarınıza sürün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra saçlarınızı şampuan ve kremle yıkayın. Bu karışım saçlara protein desteği sağlayarak saçların güçlenmesine yardım eder.

-- Saçlara duşta limon suyu ve sirke karışımı ile masaj yapmak da saçların parlak ve canlı görünmesine yardım eder.

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