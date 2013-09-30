Deniz ürünleri salatası

(Karışık Akdeniz yeşillikleri de kullanabilirsiniz.) Geniş bir salata tabağına yerleştirin. Üzerine zeytin ve kapariyi serpiştirin.

Dondurulmuş halde satılan yengeç ya da ıstakoz etlerini tavla zarı formunda dilimleyip en üste serpiştirin. (Bu salatada “surumi” denilen sıkıştırılmış yengeç ve ıstakoz eti kullanmanızı öneririm. Bu ürünleri büyük marketlerin dondurulmuş ürünler bölümünde bulabilirsiniz.) Ya da haşlanmış karides veya kalamar da kullanabilirsiniz.

Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; iri iri doğradığınız yarım soğanı ve sarmısağı mutfak robotuna koyun. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, hardal ve sirkeyi koyun. Tuz, biber ve tozşekeri ekleyip malzemeleri ayran kıvamına gelinceye kadar çekin.

Sosu salatanın üzerine gezdirin. İsterseniz 2-3 yemek kaşığı konserve mısır ekleyin ve karıştırdıktan sonra servise sunun.

Malzeme listesi

-1 demet kıvırcık ya da göbek marul

(herhangi bir yeşil salata türü kullanabilirsiniz)

-2-3 yemek kaşığı doğranmış siyah ya da yeşil zeytin

-Varsa 1-2 yemek kaşığı kapari

-300-400 gr haşlanmış yengeç ya da ıstakoz eti

(300 gr dondurulmuş karides de kullanabilirsiniz)

(surumi denen kırmızı - beyaz renkli sıkıştırılmış ıstakoz da bu salata için çok uygundur)

Sos için;

-Yarım adet orta boy kuru soğan

-2 diş sarmısak

-Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan sızma zeytinyağı

-1 adet limonun suyu

-2 çay kaşığı tatlı hardal

-2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

(balsamik sirke ya da elma sirkesi de kullanabilirsiniz)

-2 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı toz beyaz karabiber

(normal karabiber de kullanabilirsiniz)

-2 çay kaşığı tozşeker