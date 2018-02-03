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    Deniz ulaşımına fırtına engeli.. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 07:25 | Son Güncelleme:

    Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

    Marmara'da etkilşi olan fırtına nedeniyle İDO'nun saat 09:30'da gerçeklemesi gereken Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

    BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:

    08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
    08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
    09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
    09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
    10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
    10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    Etiketler: Marmara Denizi , İDO , BUDO , sefer iptali , fırtına , son dakika
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