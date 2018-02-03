Deniz ulaşımına fırtına engeli.. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Marmara'da etkilşi olan fırtına nedeniyle İDO'nun saat 09:30'da gerçeklemesi gereken Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi. BUDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle: 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)