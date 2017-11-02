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Deniz Uğur’un sevgilisi Orçun Benli kimdir?

Sinema projeleriyle tanınan Orçun Benli, Deniz Uğur ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündeme gelmeye devam ediyor. En son 5 Dakkada Değişir Bütün İşler isimli komedi filminin yönetmenliğini üstlenen Orçun Benli’nin yaşı, eğitimi ve kariyeri gibi konular merak ediliyor. Peki Deniz Uğur’un sevgilisi Orçun Benli kimdir, kaç yaşında?

Hürriyet Haber
02.11.2017 - 11:12 | Son Güncelleme :

Orçun Benli, 27 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tam adı Hüseyin Orçun Benli’dir. 2012 yılında başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hazal Kaya, Orhan Eşkin, Mustafa Üstündağ, Bülent Çolak, Deniz Uğur ve Engin Alkan’ın paylaştığı “Bu Son Olsun” filminin senaryosunu yazıp yönetti. Orçun Benli, beş yıldır birlikte olduğu oyuncu Deniz Uğur ile 21 Kasım 2013 tarihinde nişanlandı.

2014 yılında senaryosunu yazıp yönettiği “Gulyabani” filminde Deniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ, Hasan Küçükçetin, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Merve Oflaz gibi oyuncular rol aldı. Çekimleri 2015 Eylül’de başlayan, senaryosunu Alptekin Öztürk, Orçun Benli ve Şükrü Üçpınar’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Orçun Benli’nin oturduğu 5 Dakkada Değişir Bütün İşler’in başrollerinde Bülent Şakrak, Haki Biçici, Kaan Turgut, Emre Altuğ, Ecem Özkaya, Murat Şahan, Ali Düşenkalkar, Neslihan Acar, Nezih Tuncay oynadı.

Filmleri ve dizileri :

Yönetmen :
2015 – 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Sinema Filmi)
2014 – Gulyabani (Sinema Filmi)
2012 – Bu Son Olsun (Sinema Filmi)
2005 – Manipulasyon (Kısa Film)

Senaryo :
2015 – 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Sinema Filmi)
2014 – Gulyabani (Sinema Filmi)
2012 – Bu Son Olsun (Sinema Filmi)

Yapımcı :
2014 – Kanunsuzlar (Sinema Filmi)
2012 – Bu Son Olsun (Sinema Filmi)

Oyuncu :
2007 – Zincirbozan (Musa) (Sinema Filmi)

Yapım Ekibi :
2014 – Kanunsuzlar (Proje Tasarım) (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi :
2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)
2008 – Ali’nin Sekiz Günü (Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)
2007 – Zincirbozan (Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)
2006 – Kaybolan Yıllar (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)
2006 – Eve Giden Yol 1914 (Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)
2005 – Aşka Sürgün (Devamlılık) (TV Dizisi)
2005 – Aşka Sürgün (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)
2004 – Son Yaprak (2. Yönetmen Yardımcısı) (TV Dizisi)
2004 – Gülizar (Yardımcı Yönetmen) (TV Filmi)
2003 – Bir İstanbul Masalı (Devamlılık) (TV Dizisi)
2002 – Dumanlı Yol (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)

Etiketler: Orçun Benli kimdir , deniz uğurun sevgilisi orçun benli
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