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Seyahat

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

Yaz denilince akla deniz ve güneş geliyor. Masmavi ve berrak sularda kendinizi denizin kollarına bırakmak ve güneşlenmek için bu yaz keşfedilmemiş yerlere şans vererek farklı rotalarda tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. İşte deniz tutkunlarına özel farklı rotalar...

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1- Yapraklı Koyu - Mersin
Silifke'de bulunan Yapraklı koyu, tertemiz denizi ve şirin kumsalı ile keşfedilmemiş rotalar arasında bulunuyor. Serin bir suyu olan koyda kayalıklardan atlayarak kendinizi derin sulara da bırakabilirsiniz.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

2- Sazak Koyu - Antalya
Olimpos'tan kalkan teknelerle gidilebilen Sazak koyu deniz tutkunları için adeta bir cennet. Yeşilin ve mavinin tek bir noktada birleştiği bu koyda kendinizi doğayla baş başa bulabilirsiniz.

3- Sedir Adası - Marmaris
Gizli cennet olarak bilinen Sedir Adası, Marmaris'te denizin ve zeytin ağaçlarının toplandığı bir bölgede yer alıyor.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

4- Ceneviz Kalesi - Akçakoca
Berrak suyu ve küçük şirin bir kumsalı olan Ceneviz Kalesi, yaz aylarında doğayla baş başa kalmak isteyenleri bekliyor.

Antik Dönemin Apollonia’sı: Gölyazı
Antik Dönemin Apollonia’sı: Gölyazı

5- Taşlıca - Marmaris
Sakin ve sessiz bir koy olan Taşlıca koyu, Marmaris'in el değmemiş rotaları arasında bulunuyor. Serçe Limanı'na da ev sahipliği yapan bu koy, ülkemizin saklı cennetlerinden biri.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

6- İztuzu  - Dalyan
2011 yılının en iyi plajı olarak adını duyurmuş olan İztuzu, doğa harikası yerlerden biri. Kaplumbağalara da ev sahipliği yapan bu görkemli doğa harikası bölge, denize doymak isteyenlere hitap ediyor.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

7- Salda - Burdur 
Salda bölgesi, magnezyum alaşımlı kayaları ve berrak deniz suyu ile bakir bir deniz rotası. Deniz, kumsal ve güneş meraklıları bu bölgeyi mutlaka keşfetmeli.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

8- Kömür Limanı - Çanakkale
Doğanın kucağında bir yer olan Çanakkale Kömür Limanı, denizi ile huzura ve maviye doyacağınız bir yer. Saros Körfezi'nde yer alan bu saklı cennet yolu Çanakkale'ye düşenleri bekliyor.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

9- Kekova - Antalya
Antik sualtı zenginliği ile dillere destan olan Demre ilçesine bağlı Kekova denizde yüzerken derin bir tarihe şahitlik etmek isteyenlere hitap ediyor. Bölgede yüzerken mutlaka deniz gözlüğünüzü yanınıza alın.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

10- Akvaryum Koyu - Bozcaada
Geyikli'den feribotla ulaşılabilen Akvaryum koyu, soğuk su severler için rüzgarsız havası ile ideal bir yüzme rotası.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

11- Knidos - Datça
Antik kent olarak bilinen Knidos, tarihe ev sahipliği yapmasının yanında muhteşem bir denize ve doğaya da sahip. Ağustos ve Eylül ayları deniz severler için en ideal aylar.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

12- Kaputaş - Kalkan
Kalkan'a yakın bir konumda bulunan Kaputaş, turkuaza rengindeki berrak ve serin suyu ile yazın ferahlamak isteyen deniz tutkunlarını memnun ediyor.

Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

Kaynak: Hürriyet Haber

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