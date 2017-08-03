Deniz tutkunlarına özel 12 Farklı rota

1- Yapraklı Koyu - Mersin

Silifke'de bulunan Yapraklı koyu, tertemiz denizi ve şirin kumsalı ile keşfedilmemiş rotalar arasında bulunuyor. Serin bir suyu olan koyda kayalıklardan atlayarak kendinizi derin sulara da bırakabilirsiniz.





2- Sazak Koyu - Antalya

Olimpos'tan kalkan teknelerle gidilebilen Sazak koyu deniz tutkunları için adeta bir cennet. Yeşilin ve mavinin tek bir noktada birleştiği bu koyda kendinizi doğayla baş başa bulabilirsiniz.



3- Sedir Adası - Marmaris

Gizli cennet olarak bilinen Sedir Adası, Marmaris'te denizin ve zeytin ağaçlarının toplandığı bir bölgede yer alıyor.







4- Ceneviz Kalesi - Akçakoca

Berrak suyu ve küçük şirin bir kumsalı olan Ceneviz Kalesi, yaz aylarında doğayla baş başa kalmak isteyenleri bekliyor.

5- Taşlıca - Marmaris

Sakin ve sessiz bir koy olan Taşlıca koyu, Marmaris'in el değmemiş rotaları arasında bulunuyor. Serçe Limanı'na da ev sahipliği yapan bu koy, ülkemizin saklı cennetlerinden biri.







6- İztuzu - Dalyan

2011 yılının en iyi plajı olarak adını duyurmuş olan İztuzu, doğa harikası yerlerden biri. Kaplumbağalara da ev sahipliği yapan bu görkemli doğa harikası bölge, denize doymak isteyenlere hitap ediyor.





7- Salda - Burdur

Salda bölgesi, magnezyum alaşımlı kayaları ve berrak deniz suyu ile bakir bir deniz rotası. Deniz, kumsal ve güneş meraklıları bu bölgeyi mutlaka keşfetmeli.





8- Kömür Limanı - Çanakkale

Doğanın kucağında bir yer olan Çanakkale Kömür Limanı, denizi ile huzura ve maviye doyacağınız bir yer. Saros Körfezi'nde yer alan bu saklı cennet yolu Çanakkale'ye düşenleri bekliyor.







9- Kekova - Antalya

Antik sualtı zenginliği ile dillere destan olan Demre ilçesine bağlı Kekova denizde yüzerken derin bir tarihe şahitlik etmek isteyenlere hitap ediyor. Bölgede yüzerken mutlaka deniz gözlüğünüzü yanınıza alın.







10- Akvaryum Koyu - Bozcaada

Geyikli'den feribotla ulaşılabilen Akvaryum koyu, soğuk su severler için rüzgarsız havası ile ideal bir yüzme rotası.







11- Knidos - Datça

Antik kent olarak bilinen Knidos, tarihe ev sahipliği yapmasının yanında muhteşem bir denize ve doğaya da sahip. Ağustos ve Eylül ayları deniz severler için en ideal aylar.







12- Kaputaş - Kalkan

Kalkan'a yakın bir konumda bulunan Kaputaş, turkuaza rengindeki berrak ve serin suyu ile yazın ferahlamak isteyen deniz tutkunlarını memnun ediyor.



