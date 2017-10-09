Deniz turizminin gelişmesi

Yunanistan Denizcilik Bakanı Kouroumplis:

"İki ülke ekonomisini ve halklar arasındaki iletişimi güçlendiren Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz turizmi ve gemiciliğin kalkınması iki ülkenin ortak çıkarınadır" - "Sahillerde denizciliğin güvenliği ve çalışma koşullarını kapsayan, uluslararası ve ulusal hukuk çerçevesinde karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin daha da geliştirilmesini ele alacağız"

12 Ekim Perşembe günü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Atina'da bir araya geleceklerini bildirdi.

Görüşmede iki ülke arasında yaşanan tekne ve yatlara ilişkin sorunun da ele alınacağını belirten Kouroumplis, "Sahillerde denizciliğin güvenliği ve çalışma koşullarını kapsayan, uluslararası ve ulusal hukuk çerçevesinde karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin daha da geliştirilmesini ele alacağız." dedi.

Kouroumplis, son dönemde ortaya çıkan meselelerin iki ülke arasındaki diyalog çerçevesinde incelendiğine işaret ederek, "İki ülkenin de ekonomisini ve halklar arasındaki iletişimi güçlendiren Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz turizmi ve gemiciliğin kalkınması iki ülkenin ortak çıkarınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 metrenin altındaki ticari teknelerin Yunan adalarına çıkışını 25 Eylül itibarıyla yasaklamıştı. Yunan adalarına düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin çıkışları da 12 Ekim'den itibaren yasaklanacak.

Bakan Ahmet Arslan, konuya ilişkin, "Yunanistan kuralları ihlal ederek 24 metrenin altında bu tip küçük ticari tekneleri de denetleyip kuralları tanımıyor diye tutmaya başlayınca bu Türkiye’nin beyaz bayrak ülkesi olma özelliğini riske sokar hale geldi. Bu da katlanılabilir bir durum değildir." ifadelerini kullanmıştı.