Deniz suyu sıcaklığı nasıl öğrenilir?

Bakan Eroğlu: "Eskiden balıkçılarımız denizlerde hava durumu için komşu ülkelerin tahminlerinden faydalanıyordu, artık komşu ülkelerin balıkçıları bizim verilerimizi kullanıyor. Bu hakimiyeti daha da pekiştirmek için bu yıl deniz gözlem sistemleri sayısını 92'ye çıkarmayı planlıyoruz"

Türkiye'nin 1970-2017 yılları arasında, yıllık ortalama 17,6 santigrat olarak ölçülen deniz suyu sıcaklıklarının, geçen yıl 18 santigrata ulaştığı belirlendi.



AA muhabirinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 81 Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan elde edilen veriler ile 1970 ve 2017 yılları arasında ölçülen deniz suyu sıcaklık istatistikleri hazırlandı. Buna göre, geçen yıl en yüksek deniz suyu sıcaklığı 11 Temmuz'da Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesinde 31,1 santigrat olarak ölçülürken, en düşük deniz suyu sıcaklığı 11 Şubat'ta Karadeniz'de, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2,3 santigrat olarak belirlendi.

Öte yandan, 1970-2017 yılları arasında ölçülen en yüksek deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de, 7 Ağustos 2000 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde 31,8 santigrat olarak kaydedilirken, aynı dönemde en düşük deniz suyu sıcaklığı Karadeniz'de, 18 Ocak 1973 tarihinde İstanbul'un Kumköy ilçesinde 1,4 santigrat olarak ölçüldü. Bu yıllar arasında Türkiye geneli için deniz suyu sıcaklığı yıllık ortalaması 17,6 santigrat olarak tespit edildi. Türkiye geneli için yıllık deniz suyu sıcaklık ortalamasının geçen yıl 0,4 santigrat artarak 18 santigrata ulaştığı bildirildi.

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"MGM, büyük çaba harcıyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerdeki meteorolojik bilgilerin elde edilmesi ve denizcilik sektörüne yönelik meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması amacıyla MGM'nin büyük çaba harcadığını belirtti.

Deniz suyu sıcaklığını etkileyen etmenlerden birinin de yer altı suları olduğuna dikkati çeken Eroğlu, ölçüm yapılan yerde yer altı suyunun denize karışmasına bağlı olarak denizin sıcaklığında artma ya da azalma olabildiğini kaydetti.

Eroğlu, "Doğru ve güvenilir bilgi için 13'ü deniz şamandırası olmak üzere toplamda 81 Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (D-OMGİ) ile üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz gözlemleri yapıyoruz. Bu sistemlerle deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığı, rüzgar yön ve hızı, nem, yağış, basınç, dalga yüksekliği ve yönü gibi bilgileri elde edebiliyoruz." dedi.



Geçmişte ülkenin denizlerine ait yeterli sayıda ölçüm sistemi bulunmadığını ve bu yüzden çeşitli sıkıntılar yaşandığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti: "Yaptığımız çalışmalar neticesinde artık denizlerde de hakimiyetimizi kurduk. Cebelitarık'a kadar her yerde anlık ve güvenilir verilere sahibiz. Eskiden balıkçılarımız denizlerde hava durumu için komşu ülkelerin tahminlerinden faydalanıyordu, artık komşu ülkelerin balıkçıları bizim verilerimizi kullanıyor. Bu hakimiyeti daha da pekiştirmek için bu yıl deniz gözlem sistemleri sayısını 92'ye çıkarmayı planlıyoruz."