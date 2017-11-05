Deniz soğumayınca Marmara'ya 'büyük balık göçü' gecikti

Fakültenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı da olan Prof. Dr. Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye balıkçılığının, Karadeniz kökenli türlere bağlı olduğunu belirtti.



Karadeniz'in iklim şartlarında değişiklik meydana geldiğinde, yansımalarının Marmara'da da Akdeniz'de de görüldüğünü, dolayısıyla bütün Türkiye balıkçılığının bundan etkilendiğini ifade eden Sarı, şunları dile getirdi:



"Bu yıl deniz geçen yıla oranla 1-1,5 derece sıcak durumda. Nedeni, geçtiğimiz yıl kışın ağır geçmesi, çok miktarda kar yağması. Yani iklim şartlarına bağlı olarak su geç ısındı, geç soğuyacak. Çünkü suyun özgül ısısı, topraktan 5 kat daha fazladır. Geç ısınır, geç soğur. Toprak erken ısınır erken soğur."

Sarı, Marmara'daki deniz suyu sıcaklığının geçen yıl bu tarihlerde 16-16,5 santigrat dereceyken, şu anda 17,5-18 santigrat derece olduğunu, Marmara Denizi özelinde 1-1,5 derecelik farklılığın bulunduğunu bildirdi.



- "Balıkçılığın kötü gitmesinin nedeni, denizin sıcak olması"



Göç eden balıkların henüz beklenen büyük sürüleri oluşturmadığını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Karadeniz kökenli olan lüfer, palamut, uskumru gibi göçücü türler, yani yazı Karadeniz'de, kışı Marmara'da geçiren türler, bu sıcaklık düşmediği için henüz Marmara Denizi'ne girmedi. Girenler de dağınık vaziyetteler tam anlamıyla büyük sürüler oluşturmadılar. Bu yüzden balıkçılıkta beklediğimiz verimi alamadık ancak denizde balığın olduğunu söyleyebiliriz. Eğer önümüzdeki 15-20 gün içerisinde, iklim şartlarında değişiklik olursa ve bu sıcaklıklar 15 derece civarına düşerse, o zaman bolca balık hale gelecek diye bekliyoruz. Şu andaki balıkçılığın kötü gitmesinin, beklediğimizin altına seyretmesinin nedeni, denizdeki iklime bağlı sıcaklığın yüksek olması."



- "Büyük balıkçı teknelerinden küçüklere geçiş yapılması gerekiyor"

Sarı, büyük balıkçı teknelerinin sayılarının günden güne arttığına da değinerek, "Büyük balıkçı tekneleri verimli çalışmak için çok büyük sürülere, büyük gelirlere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden de av sezonu kısa kalıyor." dedi.



Balıkçılıkta küçük balıkçı teknelerine geçilmesi gerektiğinin altını çizen Sarı, "Yani birazcık karakter değiştirmesi gerekiyor. Eğer bunu sağlayabilirsek, teknelerimizdeki verimlilik, balıkçılarımızın geliri artacak. Biz de daha fazla, uzun süre balık yiyebilir hale geleceğiz." ifadesini kullandı.