Deniz Seki umreye gitti

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, umre için Türk Hava Yolları uçağıyla Cidde'ye gitti. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Deniz Seki, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seki, "Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya gidilecek en güzel yere gidiyorum. Hepimiz adına dua edeceğim. Hakkınızı da helal edin. Benim de helal olsun. Çok heyecanlıyım" dedi.





Bir basın mensubunun "Döndüğünüzde başka bir Deniz Seki mi göreceğiz? " sorusuna ise ünlü şarkıcı "Ben değişmeyeceğim sadece ruhum arınacak. Dualar edeceğim. İlk kez gidiyorum" diye cevap verdi.





