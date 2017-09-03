Deniz Seki, Faruk Salman aşkında sürpriz gelişme

Bayramları çok özlediğini belirten Seki, “Bayramda küsler barışır, biz birbirimize çok emek verdik. Çok mutluyuz. Faruk’un konsere izlemeye gelenler arasında olması beni çok mutlu etti” dedi.

Çok yakında yeni albümün çıkacağının müjdesini veren Deniz Seki, “İskender Paydaş ile çalışıyorum keyifli şeyler çıkıyor bekleyin” açıklaması yaptı.

Deniz Seki sahneye çıktıkdan sonra nişanlısı tarafından sahneye gül buketi yolladı.



