Deniz sefasÄ±

KoÃ§ Burcu 21 Mart - 20 Nisan KiÅŸisel farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak, bilgi kazanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek ÅŸeyler planlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Tüm...KoÃ§ Burcu - BugÃ¼n

BoÄŸa Burcu 21 Nisan - 20 MayÄ±s BaÅŸarÄ±nÄ±zÄ± diÄŸerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalÄ±, bilgilerin gerçekliÄŸinden emin olmalÄ± ve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanÄ±z,...BoÄŸa Burcu - BugÃ¼n

Ä°kizler Burcu 21 MayÄ±s - 20 Haziran Evinizde ve özel iliÅŸkilerinizde yapacaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiklikler duygusal anlamda istikararÄ± saÄŸlayabilir. Ä°ÅŸ birliÄŸine açÄ±k olmanÄ±z durumunda, evinizi veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri...Ä°kizler Burcu - BugÃ¼n

YengeÃ§ Burcu 21 Haziran - 22 Temmuz Önemli detaylarÄ± atlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun. Ä°stediÄŸinizi açÄ±k açÄ±k ortaya koymak iÅŸe yarar çözümler üretmenizde size yardÄ±m edebilir....YengeÃ§ Burcu - BugÃ¼n

Aslan Burcu 23 Temmuz - 23 AÄŸustos Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. YanlÄ±ÅŸ nedenlere dayalÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak doÄŸru olmayabilir. OlaylarÄ± doÄŸru deÄŸerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - BugÃ¼n

BaÅŸak Burcu 24 AÄŸustos - 23 EylÃ¼l Sahip olduÄŸunuzdan daha fazla paranÄ±z varmÄ±ÅŸ hissine kapÄ±lmayÄ±n ve aÅŸÄ±rÄ± harcamalardan kaçÄ±nÄ±n. Sizi motive eden kiÅŸilerle görüÅŸebileceÄŸiniz bir hafta...BaÅŸak Burcu - BugÃ¼n

Terazi Burcu 24 EylÃ¼l - 23 Ekim Bu hafta sonu, önemli kiÅŸisel deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - BugÃ¼n

Akrep Burcu 24 Ekim - 22 KasÄ±m DÄ±ÅŸ etkilere baÄŸlÄ± duygusal durumlarla uÄŸraÅŸabileceÄŸiniz bir hafta sonundasÄ±nÄ±z. BazÄ± kiÅŸilerin yapacaÄŸÄ± son dakika deÄŸiÅŸiklikleri sizi asÄ±l uÄŸraÅŸmanÄ±z gereken iÅŸlerden...Akrep Burcu - BugÃ¼n

Yay Burcu 23 KasÄ±m - 21 AralÄ±k DuyduÄŸunuz her ÅŸeye inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Belli anlaÅŸmalar yapmadan ya da bazÄ± sözler vermeden önce, kendi araÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± bizzat yapmanÄ±zda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - BugÃ¼n

OÄŸlak Burcu 22 AralÄ±k - 20 Ocak EndiÅŸelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandÄ±rabilir ve doÄŸru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle baÄŸlantÄ±lÄ± konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalÄ±sÄ±nÄ±z....OÄŸlak Burcu - BugÃ¼n

Kova Burcu 21 Ocak - 18 Åžubat Çok fazla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± size ters ÅŸekilde geri dönebilir ve size bazÄ± bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiÄŸiniz kiÅŸilerle iliÅŸkilerinizi...Kova Burcu - BugÃ¼n