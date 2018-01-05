Deniz Harp Okulu'nun eski komutanı Özel’i kaçıranların cezası belli oldu

İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 6 tutuklu sanık katıldı.

250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 735 KİŞİ YARALANDI

Geçen duruşma mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Türkiye genelinde darbeye teşebbüs sırasında 4’ü asker, 63’ü polis, 183’ü sivil olmak üzere toplam 250 kişinin öldüğü, 23’ü asker, 154’ü polis ve 2 bin 558’i sivil olmak üzere 2 bin 735 kişinin yaralandığını hatırlattı.

ELLERİNİ KELEPÇELEDİLER

Mütalaanın devamında ise Mesut Özel’in amiral konutu önünden otomobile bindiği, içerisinde bulunduğu otomobilin hareketinden yaklaşık 30-40 metre sonra durdurulduğu, her iki yandan arka kapının açıldığı, ve sanıklar İsa Demirbilek, İbrahim Halil Tekatlı’nın otomobile binerek sağına, soluna oturdukları ve ellerini kelepçeledikleri anlatıldı. Firari sanık Mustafa Köroğlu’nun, Özel’in ağzını bantla kapattığı, sıkıyönetim ilan edildiğini, TSK’nın yönetime el koyduğunu, kendisini bir müddet misafir edeceklerini söylediği, sanıkların bu şekilde olay yerinden ayrıldıkları, özgürlüğünden yoksun kıldıkları Özel’i Maltepe Nurettin Baransel Kışlası 2’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı cezaevine getirip araçtan indirdikleri ifade edildi.

TUTUKLAMA YAZISI GELMEYİNCE SERBEST BIRAKILDI

Cezaevine konulan Özel’in, 16 Temmuz 2016 saat 02.30’a kadar burada tutulduğu, Cezaevi Müdür Yardımcısı Yarbay Yüksel Tosun’un, durumu aktarıp tutuklama müzekkeresi gönderilmesini istediği, askeri savcı ve 1’inci Ordu Komutanlığı ilgilerinin resmi herhangi bir belge göndermemesi üzerine 02.30 sıralarında serbest bırakıldığı kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Cüneyt Aydoğan, Ertürk Murat Cansaran, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek, Orhan Arı, Semih Barbaros Üstün ve Zafer Gümüş’ün “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 6 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz sanık Ertürk Murat Cansaran’ın ise tutuklanması istendi. Firari sanıklar Mustafa Köroğlu ve Uğur Yıldız’ın dosyasının ayrılması talep edildi. Duruşma sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

VE KARAR AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12’ŞER YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Zafer Gümüş, Cüneyt Aydoğan, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek, Semih Barbaros Üstün’ü “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “Mesut Özel’i kaçırarak hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan ise 12’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİLER

Fiili davranış ve savunmaları ile pişmanlık gösterir herhangi bir beyanlarının bulunmayışı dikkate alınarak takdir indirimi yapmadı.

BERAATLE BİRLİKTE TAHLİYE

Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı’nın beraatine karar veren mahkeme heyeti, Orhan Arı’yı tahliye etti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti firari sanıklar Mustafa Köroğlu ve Uğur Yıldız’ın dosyasını ayırarak, yargılanmalarına ayrı bir dosya üzerinden devam edilmesine karar verdi.