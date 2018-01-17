Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Barreleye balığı
Okyanusların derinliklerinde yaşayan bu ilginç hayvan, transparan kafası ve yukarıya bakan gözleriyle oldukça korkutucu görünüyor. Kafasındaki şeffaf kalkanın içinde aşırı derecede ışığa duyarlı gözlerini görebileceğiniz barreleye balığının başının ön kısmındakiler de aslında gözleri değil burnu.
Water bear olarak bilinen bu deniz canlısı, isminin aksine 1 mm'den bile daha küçük. Deniz ayılarının en dikkat çeken özelliği ise tüm zorlu şartlara ayak uydurabiliyor olmaları. Bazı kaynaklar, deniz ayılarının uzayda bile yaşamlarını sürdürebileceklerini iddia ediyor. Mesela çok soğuk sıcaklıklardan çok yüksek sıcaklıklara kadar tüm sıcaklıklarda var olabiliyorlar. Ya da hayvanların dayanabileceği maksimum radyasyondan 1000 kat daha fazlasına karşı koyabiliyorlar.
Damla balığı
Blobfish olarak bilinen bu deniz canlıları, denizlerin 900 metre kadar derinliğinde kendi başlarına yaşıyorlar. Yaşam alanlarının daha çok Avustralya ve Tazmanya açıkları olduğu biliniyor. Görsel olarak insanı bir parça korkutan bu şaşırtıcı canlının bir de 25 cm'ye kadar uzayabilmek gibi garip bir özelliği var. Ne diyelim, umuyoruz bir gün bir yerlerde karşılaşmayız.
Flamingo Tongue Snail
Bu kabuklu deniz canlısı, üzerindeki muhteşem renk ve desenlerle dikkat çekiyor. Bu renk aslında kabuğuna ait değil, kabuğunun üzerindeki ince tabakada yer alıyor. Çünkü saldırıya uğradıklarında bu tabakadan tamamen kurtuldukları biliniyor.
Aksolotl
Çok ilginç bir deniz canlısı olan aksolotl, iç organları da dahil olmak üzere kaybettiği tüm organlarını yenileyebilmek gibi bir özelliğe sahip.
Dugong
Deniz devesi olarak bilinen dugongların boyu yaklaşık 3 metreye, kiloları ise 300 kilograma kadar çıkabiliyor. Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olsa şimdilik Doğru Afrika, Kızıl Deniz, Güneydoğu Asya kıyılarında yaşadıkları biliniyor.
Comb Jellies
Rengarenk tüylere sahip olan bu ilginç deniz canlısı, mikroskobik bitkiler ve küçük deniz hayvanları ile besleniyor. Tüylerini kendini suda ileri doğru itmek için kullanıyor ve sırtında özel ışık üretebilen hücreler bulunuyor. Ne kadar da ilginç ve güzel değil mi?!
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün