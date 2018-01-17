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Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Denizdeki yaşam hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Denizde kadar vakit geçirirsek geçirelim aslında deniz canlıları bizim sahillerde gördüklerimizden ibaret değil. Denizlerin derinliklerinde yaşayan öylesine ilginç canlılar var ki; insana "İyi ki de görmüyoruz" dedirtiyor. İşte denizlerin altındaki bambaşka yaşamı gözler önüne seren o şaşırtıcı hayvanlar!

Doğan BURDA
17.01.2018 - 16:23 | Son Güncelleme :

Barreleye balığı

Okyanusların derinliklerinde yaşayan bu ilginç hayvan, transparan kafası ve yukarıya bakan gözleriyle oldukça korkutucu görünüyor. Kafasındaki şeffaf kalkanın içinde aşırı derecede ışığa duyarlı gözlerini görebileceğiniz barreleye balığının başının ön kısmındakiler de aslında gözleri değil burnu.

Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Deniz ayısı

Water bear olarak bilinen bu deniz canlısı, isminin aksine 1 mm'den bile daha küçük. Deniz ayılarının en dikkat çeken özelliği ise tüm zorlu şartlara ayak uydurabiliyor olmaları. Bazı kaynaklar, deniz ayılarının uzayda bile yaşamlarını sürdürebileceklerini iddia ediyor. Mesela çok soğuk sıcaklıklardan çok yüksek sıcaklıklara kadar tüm sıcaklıklarda var olabiliyorlar. Ya da hayvanların dayanabileceği maksimum radyasyondan 1000 kat daha fazlasına karşı koyabiliyorlar.

Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Damla balığı

Blobfish olarak bilinen bu deniz canlıları, denizlerin 900 metre kadar derinliğinde kendi başlarına yaşıyorlar. Yaşam alanlarının daha çok Avustralya ve Tazmanya açıkları olduğu biliniyor. Görsel olarak insanı bir parça korkutan bu şaşırtıcı canlının bir de 25 cm'ye kadar uzayabilmek gibi garip bir özelliği var. Ne diyelim, umuyoruz bir gün bir yerlerde karşılaşmayız.

Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Flamingo Tongue Snail

Bu kabuklu deniz canlısı, üzerindeki muhteşem renk ve desenlerle dikkat çekiyor. Bu renk aslında kabuğuna ait değil, kabuğunun üzerindeki ince tabakada yer alıyor. Çünkü saldırıya uğradıklarında bu tabakadan tamamen kurtuldukları biliniyor.

Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Aksolotl

Çok ilginç bir deniz canlısı olan aksolotl, iç organları da dahil olmak üzere kaybettiği tüm organlarını yenileyebilmek gibi bir özelliğe sahip.

Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Dugong

Deniz devesi olarak bilinen dugongların boyu yaklaşık 3 metreye, kiloları ise 300 kilograma kadar çıkabiliyor. Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olsa şimdilik Doğru Afrika, Kızıl Deniz, Güneydoğu Asya kıyılarında yaşadıkları biliniyor.

Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

Comb Jellies

Rengarenk tüylere sahip olan bu ilginç deniz canlısı, mikroskobik bitkiler ve küçük deniz hayvanları ile besleniyor. Tüylerini kendini suda ileri doğru itmek için kullanıyor ve sırtında özel ışık üretebilen hücreler bulunuyor. Ne kadar da ilginç ve güzel değil mi?!

Deniz dibinde yaşayan 7 şaşırtıcı hayvan

 

Etiketler: deniz hayvanı
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