Deniz bitti

EYLÜL ayı başında av yasağının bitmesinin ardında balıkçı teknelere denizlere açıldı. Av yasağının bittiği tarihlerde kurban bayramının olması, havaların istendiği şekilde gitmemesi gibi sebeplerle balıkçılar istedikleri kadar balıkla geri dönememiş, balıkçı tezgahları tam anlamıyla dolmamıştı. Biz de eylül ayının ortasında İstanbul Beşiktaş’taki balık pazarına gittiğimizde balıkçı tezgahlarında fiyatların yüksek olduğunu, vatandaşın balığa daha ilgi göstermediğini ifade etmiştik.

TEZGÂHA BALIK GELMİYOR

Yaklaşık 1 ay sonra Beşiktaş’taki balık pazarına tekrar gittik. Balık pazarında geçmişten farklı bir görüntü yoktu. Yaklaşık 1 ay önce balık fiyatlarının düşeceğini söyleyen esnaf, fiyatların hala düşmediğini, denizden yeteri kadar balık gelmediğini söyledi. Ava giden balıkçıların henüz istenilen kadar balıkla dönemediğini söyleyen bir balıkçı, “Sezon öncesi ‘Denizlerde balık bol’ dediler. Ancak tezgâha balık gelmiyor” dedi. Bir başka balıkçı ise fiyatların bu dönemlerde fiyatların daha düşük olması gerektiğini söyledi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun da denizlerde balığın az olmasının sebebinin iklim şartları olduğunu söyledi. Havaların çok sıcak gittiğine dikkat çeken Sagun, “Balık daha gelmedi. Denizlerimizdeki balıklar göç balığıdır. Kalıcı balıklar ise az. Şu anda balık olmamasının sebebi tamamen doğa ile alakalı” dedi.

BAZILARI DENİZLERDE KATLİAM YAPIYOR

SADECE Türkiye’de değil, dünyada balığın azaldığını ifade eden İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, “Bilinçli ülkelerde durum biraz daha idare ediyor. Ancak bizde bilinçli avcılık yok. Yasadışı olarak avlananlar var. Işıkla avcılık yapılıyor. Balıkları ışık altında toplayıp daha fazla balık yakalıyor. 15 günde tutulması gereken balığı, 3 günde yakalıyorlar. Hala bazı yerlerde dinamitle balık avlandığı iddiaları var. Bu bir katliamdır. Bu sene balıkçılık çok kötü durumda. Böyle devam ederse balık olacağa da benzemiyor. Umarım bu sadece sıcak havaların etkisidir. Yoksa halimiz kötü” dedi.