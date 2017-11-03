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    Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

    AA
    03.11.2017 - 18:58 | Son Güncelleme:

    Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Deniz Bey'in yaşamsal bulguları ve genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor." dedi.

    Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baykal'ın 19 gün önce hastanelerine geldiğini hatırlatan İbiş, "Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Deniz Bey'in yaşamsal bulguları ve genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor." diye konuştu. 

    Erkan İbiş, "Mart ayı kaçıncı aydır?" diye sorulduğu zaman Baykal'ın parmağıyla 3'üncü ay olduğunu gösterdiğini, 3 artı 2 gibi bir eliyle sonuçları gösterebileceği hesaplamaları yapabildiğini ifade etti.  Memnuniyet verici bulgular olduğunu vurgulayan İbiş, şöyle devam etti: 

    "El, kol ve bacak hareketleri bir öncekine göre daha belirgin artış gösteriyor. Komplikasyon gelişmediği ve ödem azalmaya devam ettiği sürece, olumlu bulguları almaya devam edeceğimiz kanaatindeyiz ancak hep tekrar ediyorum. Sürecin aylar alabileceğini not etmek istiyoruz. Sabırla bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Deniz Bey'in sağlığı için olumlu yöndeyiz. Bizi çok umutlandıran, çok mutlu eden sonuçları elde ediyoruz. Bu bulguları Deniz Bey bize sunuyor." 
    Çalışma ekibine de teşekkür eden İbiş, ekibinin yoğun emek sarf ettiğini dile getirdi. 

    Etiketler: Deniz Baykal , CHP , Hastane
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