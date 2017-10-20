Deniz Baykal’ın reflekslerinde iyiye gidiş var

Ankara Üniversitesi, Baykal’ın bugünkü durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ciddiyetini koruyor, bilinç kapalı, genel durum stabil, yaşamsal bulgular normal devam ediyor ve kontrol altında. Nörolojik bulgular dünle aynı, bazı reflekslerinde dün de var olan kısmi olumlu gelişmeler devam ediyor, kötüye gidiş yok.

Uyutulma işlemi, cihazlı solunum desteği, beyin koruma ve genel destek tedavisi devam ediyor. Olumsuz gelişme yok hatta salı gününe göre hafif iyiye gidiş var ama durumun ciddi ve ağır olduğu, bilincin kapalı (koma) ve beyinde önemli bölgede çok büyük bir infarkt olduğu unutulmamalı. Yapılan müdahaleler ve tıbbi uygulamalar Baykal’ın yaşamda kalmasını sağlayan hayati işlemlerdir. Ödem (şişme) yavaş da olsa çözülmeye başladı.”