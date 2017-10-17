Son dakika... Deniz Baykal ameliyata alındı

İbiş, AA muhabirine, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Baykal'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Baykal'a gerekli müdahalelerinin yapıldığını kaydeden Demircan, "Gerekli müdahalelerden sonra yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz. Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstünden gelecek buradaki tedavisi sonucunda sağlığına kavuşacağını umut ediyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Gerekli açıklamayı hastane yakacak. Bir müdahale daha yapılıyor Baykal'a. Ailesine geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

SABAH 'BİR MİKTAR İYİLEŞME VAR' DEMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini vermişti. İbiş şu açıklamalarda bulunmuştu: "Olumsuz bir gelişme yok. Tam tersi minimal de olsa olumlu gelişmeler var. Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü. Antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil."

İbiş, Baykal'ın durumunun takibine tomografi ile devam edileceğini bildirdi.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN, BAYKAL'I ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum. Baykal'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah. Değerli bir devlet adamı, kıymetli bir insan" dedi. Kahraman, Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kahraman, Deniz Baykal'a şifa dilemek için ziyarete geldiğini belirterek, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum." diye konuştu. İbn-i Sina'nın oldukça yetkin bir hastane olduğunu ifade eden Kahraman, Baykal'ın sağlığına kavuşması için dua ettiklerini kaydetti.