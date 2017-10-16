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    Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında hastaneden son dakika açıklaması

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ve Baykal’a müdahalede bulunan doktorlar Deniz Baykal’ın son durumu hakkında konuştu. Prof. İbiş, "Muhtemelen Deniz Bey öksürükle uyandığı sırada o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Uyanmış olması büyük bir şans, uyanmayabilirdi de. Hızla hastaneye nakli hepsi önemli" dedi. Prof. İbiş, "Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak" diye konuştu.

    Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve operasyonu yapan 6 kişilik heyet, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

    Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin farklı spekülasyonların yapıldığını belirten ibiş, "06.30'da özel bir hastaneye naklediliyor, emarı çekiliyor. Emardaki bulgular ve Deniz Bey'in sol tarafındaki güç azalması nedeniyle hastanemize naklediliyor. Arkadaşlarımız anjiyo ünitemize ilk müdahale için alınıyor. Bu ünitede, beyine giden ana damarların birinde oluşan tıkanıklığı yapan pıhtıyı çıkarmak için müdahale ediliyor. Büyük gayretleriyle arkadaşlarımın, pıhtı çıkarılıyor. Bu süreç içinde hiçbir komplikasyon oluşmuyor ve kan akımı normale dönüyor. Ondan sonraki süreçte ise, zaten ilaç tedavisine başlanmış ama açılmaya yönelik ilaç tedavileri başlıyor. Yoğun bakıma hastamız tekrar alınıyor. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kendisiyle konuştum, bilinci açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında, güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı da oldukça iyice toparlandı, eli de iyileşme var. Bu tedavi devam edecek. 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak. Bu süreçte daha iyi bulgular ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

    'TEDAVİYE DEVAM EDECEĞİZ'

    Doktor Kıvılcım Yavuz, "Mehmet hocamızın yoğun çabasıyla hızlı bir şekilde hastanemize getirildi. Saat 9’da damarı tamamen açılmıştı. Pıhtıyı çıkarttık, stentle tedavi ettik. Takiplere devam edeceğiz. Şu an medikal takiple tedaviye devam edeceğiz. Bacağı iyi düzeldi, çok hafif kolunda güçsüzlüğü var. Yoğun bakım ekibiyle beraber takip devam edecek" diye konuştu.

    Doktor Canan Işıkay, "Deniz beyin son durumu geldiği duruma göre daha iyi. Kolu ve bacağındaki güçsüzlük oldukça düzeldi. Bizimle gayet güzel sohbet etti. Nerede olduğunu, başına neler geldiğini bilgileri kendisinden aldık. Hemen gelir gelmez damarın açılması seyrini olumlu etkileyecektir. Bundan sonra yoğun takip gerekiyor. Özellikle ilk birkaç gün. Yakın takipte tutacağız, ondan sonraki asıl seyrini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını da bildirdi.

    'ÖKSÜRÜKLE UYANDIĞI SIRADA...'

    Gazetecilerin sorularını cevaplayan İbiş, bir soru üzerine, "Muhtemelen Deniz Bey öksürükle uyandığı sırada o beyin hasarının doğurduğu bir sonuçla uyandı. Uyanmış olması büyük bir şans, uyanmayabilirdi de. Hızla hastaneye nakli hepsi önemli. Tabii sonuç olarak bu süreçlerde en önemli şey ilk 6 saattir. İlk müdahaleler 6 saat geçmeden yapıldı, bu büyük bir şans. Daha büyük bir hasarla karşılaşabilirdik, şimdi hafif bir hasardan bahsediliyor. Bu, büyük bir şans. Bana göre, iyileşmeden sonra eski aktivitesine kavuşacaktır. Eski fonksiyonlarına dönecektir. Bundan sonraki süreçte akciğere tükürük kaçması oldu, ona yönelik tedaviye de başlandı. Her şey yolunda giderse, inşallah görevinin başına dönecektir diye tahmin ediyorum" dedi.

    Deniz Baykal yoğun bakımda tedaviye alındıDeniz Baykal yoğun bakımda tedaviye alındı


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    Etiketler: Hastane , açıklama
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