Dengeli bir ebeveyn olmanın 6 altın kuralı

Dengeli bir ebeveyn olmak tam ortada kalmak gerektiğinin göstergesidir. Ne çocuğunuzun tam olarak hayatının içinde olmalısınız ne de onu çok başı boş bırakmalısınız. Dengeli ve iyi bir ebeveyn olmak için altın kurallar şu şekildedir;
Kaliteli Zaman Geçirin
Çocuklarınıza verebileceğiniz en iyi şey kendi vaktinizdir. Siz ve çocuğunuz ne kadar meşgul olursanız olsun, iletişim kurmak için birbirinize vakit ayırmanız gerekir. Oyun oynamak, eğlenmek, etkinlikleri birlikte planlamak ve birlikte yapmak iyi bir ebeveyn olmanızı sağlayacaktır.
Fiziksel Kuvvet Uygulamayın
Ne olursa olsun fiziksel kuvvetten kaçının. Zaman değişti ve araştırmalara göre şaplak atmanın ya da tokatlamanın çocuğun gelişimi ve benlik saygısı üzerinde olumsuz etkisi var. Bazen çocuklar kontrol dışına çıkarlar ve anlaşılır bir şekilde, ebeveynler öfkelerini kaybetme eğiliminde olurlar ve çocukları disiplin altına almak isterler. Fiziksel kuvvet ebeveynlere öfkelerini boşaltmak için geçici olarak yardımcı olabilir, ancak ömür boyu acı anılar ile çocuğu yalnız bırakmakla kalmaz, kızdığında şiddete başvurmalarını öğretir.
Sözünüzü Tutun
Çocuğunuza verdiğiniz sözleri tutun. Bu şekilde çocuklarınızı sorumlu olmak konusunda eğitirsiniz. Kendisi için yapamayacağınız şeyleri kesinlikle söylemeyin. Hiç yapmadığınız şeyleri söylemeye devam ederseniz, çocuklar sizi asla dinlemez ya da ciddiye almaz.
Bir Rol Model Olun
Çocuğunuzun iyi bir rol modeli olun. Çocuğunuzun görgü kurallarını benimsemesini istiyorsanız aynı kurallara kendiniz de uyun. Çocuklar ebeveynlerin ve etraflarında gördüklerinin bir yansımasıdır. Eğer yansımalarımızı değiştirmek istiyorsak, kendimizi değiştirmek zorundayız.
Tutarlı Olun
Tahmin edilebilirlik, çocuklara dünyada kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olabilecek en büyük hediyelerden biridir. Sınırları öngörülebilir tutarsak, davranışlar öngörülebilir ve yönetilebilir hale gelir. Tutarlı sınırlar ve beklentiler, çocukların dünyalarını ve duygularını güvenli ve uygun bir şekilde keşfetmelerini sağlar.
Öğretmen Olun
Bir çocuğun aniden akıcı bir şekilde kendiliğinden okumaya başlamasını veya toplamayı ve çıkartmayı öğrenmesini bekleyemeyiz. Bu becerileri onları öğretir, uygular ve ödüllendiririz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün