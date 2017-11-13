Dengeli bir ebeveyn olmanın 6 altın kuralı

Dengeli bir ebeveyn olmak tam ortada kalmak gerektiğinin göstergesidir. Ne çocuğunuzun tam olarak hayatının içinde olmalısınız ne de onu çok başı boş bırakmalısınız. Dengeli ve iyi bir ebeveyn olmak için altın kurallar şu şekildedir;

Kaliteli Zaman Geçirin

Çocuklarınıza verebileceğiniz en iyi şey kendi vaktinizdir. Siz ve çocuğunuz ne kadar meşgul olursanız olsun, iletişim kurmak için birbirinize vakit ayırmanız gerekir. Oyun oynamak, eğlenmek, etkinlikleri birlikte planlamak ve birlikte yapmak iyi bir ebeveyn olmanızı sağlayacaktır.

Fiziksel Kuvvet Uygulamayın

Ne olursa olsun fiziksel kuvvetten kaçının. Zaman değişti ve araştırmalara göre şaplak atmanın ya da tokatlamanın çocuğun gelişimi ve benlik saygısı üzerinde olumsuz etkisi var. Bazen çocuklar kontrol dışına çıkarlar ve anlaşılır bir şekilde, ebeveynler öfkelerini kaybetme eğiliminde olurlar ve çocukları disiplin altına almak isterler. Fiziksel kuvvet ebeveynlere öfkelerini boşaltmak için geçici olarak yardımcı olabilir, ancak ömür boyu acı anılar ile çocuğu yalnız bırakmakla kalmaz, kızdığında şiddete başvurmalarını öğretir.

Sözünüzü Tutun

Çocuğunuza verdiğiniz sözleri tutun. Bu şekilde çocuklarınızı sorumlu olmak konusunda eğitirsiniz. Kendisi için yapamayacağınız şeyleri kesinlikle söylemeyin. Hiç yapmadığınız şeyleri söylemeye devam ederseniz, çocuklar sizi asla dinlemez ya da ciddiye almaz.

Bir Rol Model Olun

Çocuğunuzun iyi bir rol modeli olun. Çocuğunuzun görgü kurallarını benimsemesini istiyorsanız aynı kurallara kendiniz de uyun. Çocuklar ebeveynlerin ve etraflarında gördüklerinin bir yansımasıdır. Eğer yansımalarımızı değiştirmek istiyorsak, kendimizi değiştirmek zorundayız.

Tutarlı Olun

Tahmin edilebilirlik, çocuklara dünyada kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olabilecek en büyük hediyelerden biridir. Sınırları öngörülebilir tutarsak, davranışlar öngörülebilir ve yönetilebilir hale gelir. Tutarlı sınırlar ve beklentiler, çocukların dünyalarını ve duygularını güvenli ve uygun bir şekilde keşfetmelerini sağlar.

Öğretmen Olun

Bir çocuğun aniden akıcı bir şekilde kendiliğinden okumaya başlamasını veya toplamayı ve çıkartmayı öğrenmesini bekleyemeyiz. Bu becerileri onları öğretir, uygular ve ödüllendiririz.