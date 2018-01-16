Deneuve bu kez özür diledi

Geçen salı günü Le Monde gazetesinde yayınlanan mektupta Deneuve’un de aralarında yer aldığı 100 tanınmış Fransız kadın, ‘MeeToo’ (Ben de) kampanyasının erkeklere yönelik bir cadı avına dönüştüğünü ve cinsel özgürlüğü tehdit altında bıraktığını öne sürmüştü. Tepki çeken Deneuve, dün ise Liberation gazetesinde yayınlanan mektubunda cinsel şiddete uğramış kurbanlardan özür diledi. Ancak Deneuve, erkeklerin medya lincinin bir kurbanı olduğu görüşüne sadık olduğunu ve halihazırdaki atmosferin cinsel özgürlüğü zarar verdiğini kaydetti.