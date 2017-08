Denetimli serbest önce imza sonra gasp

Ankara’da 21 Ağustos’ta 62 yaşındaki T.A. dişi ve parmağı kırılarak gasp edildi. Cüzdanı ve üzerindeki parası alınan T.A. polise başvurdu. Aynı gün öğleden sonra da 96 yaşındaki R.O.’yu evine kadar takip eden bir kişi, apartman girişinde yaşlı adamı darp edip, kalçasını kırdıktan sonra cebindeki 180 lirayı alarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, her iki olayla ilgili çalışma başlattı ve her iki olayın da aynı şahıs tarafından yapıldığı anlaşıldı.



YİNE CEZAEVİNDE

Kimliği saptanan Mustafa Şahin gözaltına alındı. Şahin’in çocuk istismarı başta olmak üzere 35 ayrı suçtan sabıkalı olduğu, son olarak gasp ve yağma suçundan bir süre tutuklu kaldıktan sonra her gün polis karakoluna imza vermek koşuluyla tahliye edildiği bildirildi. Olay günü Şahin’in önce T.A.’yı gasp ettiği, sonrasında polis merkezine giderek imza attığı anlaşıldı. Şahin’in, polis merkezinden çıktıktan sonra bu kez 96 yaşındaki R.O.’yu gasp ettiği ortaya çıktı.

İlk sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Şahin’e, 10 farklı kameradan elde edilen görüntüler gösterildi. Bunun üzerine Şahin, suçunu kabul etti. Şahin, tutuklanarak cezaevine konuldu.