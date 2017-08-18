Denetimler artık drone’lar ve sensörlerle yapılacak

HEM GELİR, HEM YATIRIM ARTIYOR

Danışmanlık firması The Boston Consulting Group (BCG) tarafından 2015 yılında yayınlanan ‘Sanayi 4.0: Üretim Sektöründe Büyüme ve Üretkenliğin Geleceği’ başlıklı rapora göre, ilk olarak buhar gücü ve makineleşme, ardından ise elektrik ve otomasyonla değişen üretim sektörü, üçüncü devrimi ise endüstriyel alandaki teknolojik gelişmeler ile yaşadı. Ancak ilk 3 devrimin telekom, mobil iletişim, bilgi teknolojileri gibi alanlardaki dönüşümle kıyaslandığında sönük kaldığı gözlemleniyor. Rapora göre, 4. Sanayi Devrimi büyük veri, simülasyon, robotik ve bulut sistem entegrasyonu gibi teknolojik gelişmelerle tetikleniyor. Parçalar, makineler ve insanlar arasındaki bağlantı ve etkileşimin, üretim sistemlerini yüzde 30’a kadar hızlandırıp, verimliliği yüzde 25 kadar yükseltmesi ve başarıyla uygulandığı ülkelerde gelir düzeyini, istihdamı ve yatırımları da hızla artırması bekleniyor.



ARTIK BİRLİKTE KULLANILIYOR

Şirketler dijital dönüşümle, endüstriyel internet, tahmini analitik gibi uygulamaları artık tek değil, birlikte dahi kullanmaya başladı. Buna petrol ve doğalgaz sektöründen bir örnek verelim. Petrol ve gaz tesislerinde rutin kontroller yavaş ve pahalı olabiliyor. Tehlikeli olması da cabası. Petrol rafinerilerinde bulunan parlama yığınları yüzlerce derecede ısıtılabilir ve müfettişler onları kontrol etmek için tehlikeli tırmanışa başlamadan önce soğutulmaları gerekir. İşçiler genelde verileri elle toplar. Ve sonuçları haftalar sürebilir. Ama tüm bunlar artık değişiyor. GE'nin yeni fikirleri destekleyen ve startup’lara yatırım yapan kolu GE Ventures, denetim hizmetleri endüstrisini daha üst seviyeye çıkarmak için robotlar, yapay zeka ve tahminsel analitiği kullanacak yeni bir işletme olan Avitas Systems'ı devreye aldı. Şirketteki mühendisler, otonom ve yarı otonom uçan ve sürünen drone’larda bulunan sensörlerden gelen verileri analiz edebilen bulut tabanlı bir platform inşa ediyorlar.



YILDA 40 MİLYAR DOLAR

Sistem, denetim verilerini hava durumu gibi harici veri kaynaklarının yanı sıra bakım ve düzenleyici gerekliliklerle harmanlıyor. Şirket, petrol ve gaz, ulaştırma ve enerji sektörlerinde denetimlerin daha verimli ve daha güvenli olmasını amaçlıyor. Avitas Systems, sensörlerle donatılmış insansız hava araçlarının veya drone’ların varlık denetimlerini daha kolay ve hızlı yapabileceğine inanıyor. İnsanlardan farklı olarak, sıcak dereceleri idare edebilir ve tehlikeli koşullardaki varlıkları incelemek ve üretimin devam etmesini sağlamak için kızılötesi kameralar, kimyasal ve diğer algılama teknolojilerini kullanabilirler. Sensörler, verileri Avitas Systems platformuna aktarır. Daha sonra optimum denetim ve bakım çizelgelerini önerilir ve müteakip denetimler yoluyla zaman içindeki değişiklikleri izlenebilir. GE Ventures Genel Müdürü Alex Tepper'e göre, endüstriyel denetimler büyük bir piyasa ve yılda 40 milyar doları aşıyor. Bazı şirketler denetime yılda 100 milyon dolar harcayabiliyor ve bakıma ise beş kat fazla harcama yapabiliyor.