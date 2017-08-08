Demsa Holding'ten çok önemli bir proje

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yatırım Uzmanı Yüksek Mimar Hüseyin Demir, "Dem Kule Sosyal Sorumluk Projesi" hakkında bilgi verdi:

Birleşmiş Milletler konuyla ilgili yayınladığı raporunda bağımlılık ardından her 6 kişiden sadece 1’i tedavi oluyor.

BM verilerini göz önüne alan şirketimiz uyuşturucu ile mücadele büyük bir destek için sosyal sorumluk projesi başlattı.

Sosyal Kule Projemiz uyuşturucu ile mücadeleye düzenli olarak maddi kaynak sağlacak ve uyuşturucu bağımlılarının topluma uyum sağlamaları için onlara iş imkanları sunacağız

BÜTÇESİ 600 BİN EURO

Projemizin bütçesi 600 bin Euro olup 2000 bin kişiye iş imkanı sağlanmasını hedefliyoruz

Projemiz tüm Türkiyede sosyal alanlara kurulacak Osmanlı mimarisi ile hazırlanan Sosyal Kulelerin ,reklam gelirleri ve alanda ücretsiz internet ile interneti kullanan kişilere gönderilecek reklam gelirleri ile uyuşturucu ile mücadele düzenli olarak maddi kaynak sağlanacaktır.

Projemizin ilk önceliği uyuşturucu ile mücadele destek olup bunun yanında

ÖĞRENCİLERE BURS İMKÂNI

Kimsesiz çocuklarımızın eğitim harcamalarına

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize burs

Madde bağımlısı gençlerimizin topluma uyumuna destek

Uyuşturucu kullanan kişilerin eşlerine yaşattıkları zorlukların giderilmesine

Ceşitli yardım kuruluşlarına maddi destek olacak

Sosyal Kulede bulunacak ücretsiz internet ile alanı kullanan vatandaşlarımıza hizmet sunacaktır

Sosyal Kule Projemiz in detaylarından şu şekilde bahsedebilir.

Sosyal kule projesi,işlevi gereği bir sosyal sorumluluk uygulaması ve akıllı kentler projesi olarak hazırlanmıştır.

1) Projede saat reklam kulesi Osmanlı Türk mimarisinde yapılacaktır.

2) Kulede saat ölçülerinin bölümü 100 cm x 100 cm olması planlanmaktadır.

3) Kule 10.000 M2 alana ücretsiz internet sağlamaktadır. İnterneti kullanan kişilerin ( 5.000 ve 10.000 kişi arası) ekranında anket ve reklam gönderimi de yapılmaktadır.

4) Orta gövde üzerine 1.50 m x 1,5 m ebatlarında 5 adet LED ekran planlandı. Zemin Alt gövde takribi 2,2 m x 2,2 m olarak mimarisi planlanmıştır.

5) Kulede kullanılacak led ekranlar dış hava şartlarına uygun günümüzün en son teknolojisine sahip pixel olarak yüksek ve net LED ekranlar modelleri kullanılacaktır.

6) Kule LED ekranlarında belli aralıklarda deprem öncesi uyarılar ve toplanma bölgeleri ile ilgili bilgiler verilecektir.

7) LED ekranlarda periyodik olarak Trafik görüntüsü yer alacaktır. Belediyelerin ön gördüğü uyarı, ikaz ve ilanlar ekranlarda gerektiğinde

8) Saat kulesi 24 saat faaliyette olacak şekilde planlanmış ve en son ışık sistemi ile aydınlatılacak şekilde çevresi gece ışıklandırılacaktır.

9) Kule üzerinde yer alacak ( Pronet vs. gibi ) olan acil çağrı butonu veya bir telefon ankesörü ile yaşlı ve engelli vatandaşlar kolaylıkla yetkililerden yardım talep edebileceklerdir.

10) Kulenin en alt bölümünde yetkililerce uygun göründüğü takdirde çiçekçi, büfe vb olarak faaliyet göstererek iş imkanı sunacak

11) Şehirlerde veya ilçelerde düzenlenecek olan sosyal etkinliklerin ve belediye haberlerinin ilan gösterimlerini ekranlar vasıtası ile yayınlanabileceklerdir.

12) Sosyal kulenin taşıyıcı iç kısmı çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecektir. Dış mimari görsel doğal taş kaplama yöntemiyle yapılacaktır.

13) Kulelerin bütün işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi iyi hizmet sunulması için, şirketimiz bünyesinde; bilgisayar mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, mimari ekip, hukuksal ekip ve güvenlik ekip 24 saat hizmet vermektedir.

14) Her kulenin maliyeti; belediye ile kira sözleşmesi yapıldıktan sonra alt kiralama hakkı alınarak; gerekli bütün masraf ve hizmetler şirketimiz tarafından karşılanacaktır.