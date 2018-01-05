Demreli Noel Baba depoda, eser sahibi isyanda

Antalya Demre İlçesi’nde yaşanan heykel krizi farklı bir boyuta taşındı. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, depoda tutulan heykelin Noel Baba Kilisesi’nin önüne konulacağını söyledi. Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, “O kadar rahatsızlık duyuyorlarsa Aziz Nikolas Kilisesi’ni de yıksınlar” tepkisi gösterdi. Eski Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Meydan çalışması bitti ama heykelin nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.

HEYKELTRAŞ CAN: KEŞKE HABERİM OLSAYDI’

Tartışmalar sürerken eser sahibi heykeltıraş Umut Devrim Can, “Uzun süreli araştırmalar sonucu yaptığımız eser dönemin Kültür ve Turizm Bakanı’nın da katılımıyla meydana yerleştirilmişti. Bugün ise eserimizin meydandan kaldırılıp depoya hapsedildiğini öğrendik. Dökümcü arkadaşım, ‘Heykelin bakımı için uzun süredir aranmıyoruz’ dediğinde bir gariplik hissetmiştim” dedi.

"Noel Baba’yı depoya hapsetmişler. Yapılan uygulama yasal değil” diyen Can şöyle devam etti: “Dökümcü arkadaşım, ‘Heykelin bakımı için uzun süredir aranmıyoruz’ dediğinde bir gariplik hissetmiştim. Sanat Eserleri Kanunu’na göre; eser sahibinden izin almadan o heykel oradan taşınamaz, yeri değiştirilemez. Meydan düzenlemesini gerekçe göstererek böyle bir şey yapamazsınız. Eğer iyi niyetliyseniz eser sahibiyle konuşur bu konuda fikirlerini alırsınız. Hatta bir kurul oluşturulur ve heykel için yeni bir yer belirlenebilirdi.”



‘VARİSLERİN BİLE HAKKI VAR’

Noel Baba heykelinin depoda tutulmasına üzüldüğünü belirten Can, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre; eser sahibinden izin almadan o heykel oradan taşınamaz, yeri değiştirilemez. Biz öldükten 70 yıl sonra bile yasal varislerimizden izin almak zorundalar. Bunun dışındaki her türlü eylem kanuna aykırı olur” diye konuştu.

‘DEPOYA TAŞINAMAZ’

Heykelin son durumu ile ilgili inceleme yapacağını söyleyen Can, şöyle devam etti: “Bu çocuk oyuncağı değil. ‘Meydan düzenliyorum’ gerekçesiyle o heykel asıl yerinden kaldırılamaz, depoya taşınamaz. Eğer iyi niyetliyseniz eser sahibiyle konuşur bu konuda fikirlerini alırsınız. Gerekirse bir kurul oluşturulur ve heykel için yeni bir yer belirlenir. Ama bunların hiçbiri olmadı.”