'Demokrasi konusunda nefes alamıyoruz'  

SİYASET MESLEK DEĞİLDİR

“Siyaset bir meslek değildir, halka adanmışlıktır. Siyaset Türkiye’nin sorunları çözecek noktada değil. Baskılar var, özellikle yargı dünyasının üzerinde büyük baskılar var. Demokrasi konusunda bugün nefes alamıyoruz. Ciddi sorunlarımız var. Gazeteciler hapiste, sanatçılar büyük sorunlar yaşıyor. Milletvekilleri hapiste. Asla umutsuz olmamamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Bize miras olarak bırakılan Türkiye’yi çağdaş uygarlığa taşıyacaksak umutsuzluğa yer yok. Bunu en iyi bilen de Baro Başkanımızdır. Kendisinin konuşmasına dahi tahammül edemeyip Danıştay Salonu’ndan ayrılan kişiler, bu ülkeye demokrasiyi getiremezler.”

TBB’NİN ONUR ÖDÜLÜ CİNDORUK'UN

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından bul yıl ilk kez verilen ve her yıl Cumhuriyet bayramlarında dağıtılmaya devam edecek olan, “Türkiye Barolar Birliği Onur Ödülünün” sahibi TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk oldu. TBB binasında yapılan törende, Cindoruk’a ödülünü TBB Başkanı Metin Feyzioğlu takdim etti. Ödülünü hastanede tedavisi devam eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’la paylaşacağını belirten Cindoruk, “İlk kez aldığım bu ödülle beni bahtıyar ettiniz, siz de bahtiyar olun” dedi.







