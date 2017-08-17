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    ‘Demokrasi için bedel öderiz’

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    17 Ağustos 2017 - 21:38Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:38

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü.

    Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı. Edinilen bilgiye göre basına kapalı görüşmede Duncan, Kılıçdaroğlu’na, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin görüşünü sordu. Kılıçdaroğlu ise CHP olarak Türkiye’de demokrasi mücadelesi verdiklerini, son yıllarda hukukun üstünlüğünün her zamankinden daha fazla önem taşıdığını, ancak siyasi iktidarın bu süreçte iyi bir sınav vermediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Biz demokrasi için, demokrasinin geliştirilmesi için bir bedel ödeyeceksek onu ödemekten kaçınmayız” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sorular üzerine de daha çok zaman olduğu ancak bu konuda zamanı gelince CHP’nin kendi stratejisini devreye sokacağını söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , kemal kılıçdaroğlu
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