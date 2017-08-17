‘Demokrasi için bedel öderiz’

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı. Edinilen bilgiye göre basına kapalı görüşmede Duncan, Kılıçdaroğlu’na, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin görüşünü sordu. Kılıçdaroğlu ise CHP olarak Türkiye’de demokrasi mücadelesi verdiklerini, son yıllarda hukukun üstünlüğünün her zamankinden daha fazla önem taşıdığını, ancak siyasi iktidarın bu süreçte iyi bir sınav vermediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Biz demokrasi için, demokrasinin geliştirilmesi için bir bedel ödeyeceksek onu ödemekten kaçınmayız” dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sorular üzerine de daha çok zaman olduğu ancak bu konuda zamanı gelince CHP’nin kendi stratejisini devreye sokacağını söyledi.