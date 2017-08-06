DemirtaÅŸ'tan HDP'nin 'vicdan ve adalet nÃ¶beti'ne mesaj

HDPâ€™nin KadÄ±kÃ¶y YoÄŸurtÃ§u ParkÄ±â€™nda devam eden 'Vicdan ve Adalet NÃ¶beti', 6â€™ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde de devam etti. HDP milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bugÃ¼n dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Edirne F Tipi Cezaeviâ€™nde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±lÄ± mesaj okundu. HDP Van Milletvekili ve EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan okunan mesajda DemirtaÅŸ, â€™Vicdan ve Adalet NÃ¶betiâ€™ eylemine katÄ±lanlarÄ± tebrik ederek, eylemin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± temennisinde bulundu.



NÃ–BET Ä°STANBULâ€™DA BÄ°TÄ°YOR VANâ€™DA BAÅžLIYOR



Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n mesajÄ±nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aralarÄ±nda SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder, Filiz KerestecioÄŸlu, Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m gibi isimlerin bulunduÄŸu HDP milletvekilleri nÃ¶bet eylemine devam etti.

Ã–te yandan â€™Vicdan ve Adalet NÃ¶betâ€™lerinin Ä°stanbul ayaÄŸÄ±nÄ±n 6â€™ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde sona ereceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. NÃ¶betler, yarÄ±ndan itibaren bir hafta sÃ¼recek ÅŸekilde Vanâ€™da devam edecek.



