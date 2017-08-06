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    DemirtaÅŸ'tan HDP'nin 'vicdan ve adalet nÃ¶beti'ne mesaj

    Enver ALAS-Ã–zden ATÄ°K/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    06 AÄŸustos 2017 - 14:12Son GÃ¼ncelleme : 06 AÄŸustos 2017 - 14:19

    HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, KadÄ±kÃ¶y YoÄŸurtÃ§u ParkÄ±â€™nda devam eden â€™Vicdan ve Adalet NÃ¶betiâ€™ne gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±lÄ± mesajÄ±nda "TÃ¼rkiyeâ€™yi ortak vatanÄ±mÄ±z olarak korumak ve birlikte huzur iÃ§erisinde yaÅŸayabileceÄŸimiz bir barÄ±ÅŸ adasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in ilkelerimiz doÄŸrultusunda herkesle yan yana gelmeye, birlikte mÃ¼cadele etmeye kararlÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

    HDPâ€™nin KadÄ±kÃ¶y YoÄŸurtÃ§u ParkÄ±â€™nda devam eden 'Vicdan ve Adalet NÃ¶beti', 6â€™ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde de devam etti. HDP milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bugÃ¼n dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Edirne F Tipi Cezaeviâ€™nde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n gÃ¶nderdiÄŸi yazÄ±lÄ± mesaj okundu. HDP Van Milletvekili ve EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan okunan mesajda DemirtaÅŸ, â€™Vicdan ve Adalet NÃ¶betiâ€™ eylemine katÄ±lanlarÄ± tebrik ederek, eylemin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± temennisinde bulundu.

    NÃ–BET Ä°STANBULâ€™DA BÄ°TÄ°YOR VANâ€™DA BAÅžLIYOR

    Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n mesajÄ±nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aralarÄ±nda SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder, Filiz KerestecioÄŸlu, Nadir YÄ±ldÄ±rÄ±m gibi isimlerin bulunduÄŸu HDP milletvekilleri nÃ¶bet eylemine devam etti.

    Ã–te yandan â€™Vicdan ve Adalet NÃ¶betâ€™lerinin Ä°stanbul ayaÄŸÄ±nÄ±n 6â€™ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde sona ereceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. NÃ¶betler, yarÄ±ndan itibaren bir hafta sÃ¼recek ÅŸekilde Vanâ€™da devam edecek.

    Etiketler: DemirtaÅŸ , HDP , adalet nÃ¶beti
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