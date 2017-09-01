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    Demirtaş’tan ‘adalet’li bayram mesajı

    ANKARA
    01.09.2017 - 21:14 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 21:14

    HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden gönderdiği Kurban Bayramı mesajında, “Ülkemizdeki demokrasi güçleri, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımız korku duvarlarını yıkmaya ve seslerini yükseltmeye başladılar. Yüreklerimiz birlikte atıyor, özlemlerimiz aynı, mücadelemiz ortaktır” dedi.

    Demirtaş’ın bayram mesajı özetle şöyle:

    “Tüm İslam Alemi’nin ve elbette IŞİD ve benzeri yapıların barbarlığı karşısından yurtlarını, topraklarını savunan, haysiyet mücadelesini altın harflerle tarihe yazanların bayramını yürekten kutluyorum. İkinci bayramı da sizlerden fiziken uzakta karşılıyorum. Bayram günlerinin dayanışma, barışma ve kardeşlik duyguları ile barış ve demokrasi mücadelesini bütünleştirmek önümüzdeki günlerin ortak özelliği olmalıdır. Ülkemizdeki demokrasi güçleri, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımız korku duvarlarını yıkmaya ve seslerini yükseltmeye başladılar. Yüreklerimiz birlikte atıyor, özlemlerimiz aynı, mücadelemiz ortaktır. Hep birlikte büyük insanlık değerleri için; kardeşçe, eşit, huzurlu, güvenli, refah ve barış içinde, karşılıklı saygı temelinde insanca yaşama mücadelesini büyütelim. Umutlarımızı ve iyi dileklerimizi yaygınlaştıralım. El ele vererek, özlemini duyduğumuz adaleti, özgürlüğü, eşitliği ve barışı sağlayalım.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Selahattin Demirtaş , Demirtaş
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