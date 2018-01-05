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    Demirtaş'ın yerine kim geliyor? İşte adı geçen ilk isim...

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmama kararını, “kendi durumunun belirsiz olması” ve “2019 seçimleri ya da olası bir erken seçimde partinin daha hazırlıklı olması gerekçeleriyle aldığı ifade ediliyor.

     

    Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Demirtaş’ın aday olmama iradesinin parti içinde kabul edilmesi durumunda ise HDP Eş Genel Başkanlığı için öne çıkan isimlerin başında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen geliyor.

    Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekillinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı. Bilgen tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti.

    HDP içinde, Demirtaş’ın aday olmayacağını bir mektupla kamuoyuna açıklanması üzüntü ve saygıyla karşılanırken, aynı zamanda bunun bir “irade beyanı” olduğu değerlendirmesi de yapılıyor.

    Demirtaşın yerine kim geliyor İşte adı geçen ilk isim...

    HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesi gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın söz konusu aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade ediliyor.

    HDP’nin dün başlayan ve bugün de devam edecek milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantının yanı sıra partinin yetkili kurulları da toplantılar gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izlenmesi, nasıl bir söylem kurulmasının yanı sıra aday olmama iradesine karşın yola Demirtaş’la mı, yoksa başka bir isimle mi devam edilmesi gibi konular ele alınacak.

    HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.

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