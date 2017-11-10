Demirtaş, Twitter'dan seslendi: Elbette özlem karşılıklıdır

Demirtaş’ın twitter hasabından paylaşılan mesajlar şöyle:

Özlemleri ile birlikte dayanışma duygularını gönderen herkese teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bütün baskı politikaları dayanışmayla boşa çıkacaktır.

Biz de içeriden, sizlerin bu duruşuna layık olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Elbette özlem karşılıklıdır.

Onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direnmeye devam edeceğiz.

1- Özlemleri ile birlikte dayanışma duygularını gönderen herkese teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 10, 2017

2- Bütün baskı politikaları dayanışmayla boşa çıkacaktır. Biz de içeriden, sizlerin bu duruşuna layık olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 10, 2017

3- Elbette özlem karşılıklıdır. Onurlu bir buluşmaya ulaşıncaya dek direnmeye devam edeceğiz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 10, 2017

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