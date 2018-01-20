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    'Demirtaş istenirse ikna edilebilir'

    DHA
    20.01.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Parti eş başkanlığına adaylıkla ilgili attığı tweetlerle gündem olan HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bir yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Kaplan, Demirtaş'ın HDP 3. Genel Kongresi'nde aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili ise "Başkanlık konusunda halkımız isterse Selahattin Demirtaş ikna edilebilir. Örgüt, parti isterse ikna edilebilir" dedi.

    HDP'den istifa ettiğini açıklayan Kaplan, dün Edirne'ye gelerek Demirtaş ile cezaevinde avukatı olarak görüşme yaptı. Kaplan, ziyaret çıkışında, daha önce de sık sık cezaevinde görüştüğü Demirtaş'ın son yaşanan tartışmaların ardından kendisi ile görüşmek istediğini bildirmesi üzerine geldiğini söyledi. Bugün uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Kaplan, şöyle dedi:

    "Şunu ifade etmek istiyorum; HDP Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi. Bir realitemiz, bir gerçekliliğimiz var. İki eş başkan var, genelde birisi Türk oluyor, birisi de Demokrasi Barış Partisi geleneğinden gelen arkadaşlarımızdan oluyor. Sayın Demirtaş da bunun en son başkan temsilcisiydi. Yine bir kongre süreci var önümüzde. HDP farklı kültürlerin, farklı kimliklerin, inançların, ırkların hepsinin mozaiği olan bir partidir. Sayın Eş Başkanımın bu açıklamalarından sonra, daha sağlıklı bir kurultay çalışmasına yönelip, konferanslarda kim başkan olmak istiyor, nasıl projeler götürmek istiyor, bunların tartışacağı daha farklı bir tartışma zemini yaratılmasını diliyorum. Bu tartışmalar yaşanırken kırılanlar olabilir, üzülenler olabilir. Gönül almasını da biliriz, doğru olan yerde de doğru olduğumuzu ifade etmesini de biliriz. Halklarımızın gerçeklerini de takip eder dikkat çekeriz."

    Demirtaş istenirse ikna edilebilir

    Kaplan gazetecilerin Demirtaş'ın yeniden aday olup olmayacağına dair sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Başkanlık konusunda halkımız isterse Selahattin Demirtaş ikna edilebilir. Örgüt, parti isterse ikna edilebilir."

     

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    Etiketler: hasip kaplan , son dakika
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