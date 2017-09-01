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    Demirtaş: Çoğumuz tutuklu olsak bile, HDP bu ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek partidir

    DİYARBAKIR, (DHA)
    01.09.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 14:50

    DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında açtığı soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kurban bayramı nedeniyle mesaj gönderdi.

    HDP Genel merkezi tarafından paylaşılan bayram mesajında HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, öncelikle cezaevinde tutulan bütün arkadaşları ile adaletsizlik ve hukuksuzluklara direnen; umudunu asla kaybetmeden mücadelesini sürdüren halkın bayramını kutladığını söyledi. Demirtaş, mesajının devamında özetle şöyle dedi:

    "Tüm İslam Alemi’nin ve elbette IŞİD ve benzeri yapıların barbarlığı karşısından yurtlarını, topraklarını savunan, haysiyet mücadelesini altın harflerle tarihe yazanların bayramını yürekten kutluyorum. İkinci bayramı da sizlerden fiziken uzakta karşılıyorum. Bu süre boyunca HDP’nin ve bileşenlerinin halkla olan gönül bağını kesmeye; her türlü kanunu, Anayasa’yı, uluslararası sözleşmeyi ve siyasi ahlakı ayaklar altına alarak HDP’yi tasfiye etmeye çalıştılar. İki bayram geçti, ama bu uygulamalar amacına ulaşamadı ve yirmi iki bayram da geçse asla ulaşamayacak. Halkımız şundan emin olmalıdır: Birçoğumuz tutuklu olsak bile, HDP bu ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek bir partidir. Bizler olmadan Türkiye’nin demokratik geleceğini kurmak mümkün değildir. Bizleri cezaevinde rehin alarak siyaseten tasfiye edeceklerini zannedenler, yanıldıklarını görecekler. Bizler demokratik birliği, eşit ve özgür birlikte yaşamı, demokratik siyaseti savunmaktan vazgeçmediğimiz sürece, HDP’nin başarısı demokrasinin ve barışın başarısı olacaktır."

    Etiketler: Demirtaş , bayram mesajı , HDP , selahattin demirtaş
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