Demirören yine(!) hata yaptı

Fatih Kaya yazıyor

Paralı yöneticiler, gruplarının baskısıyla alınan yöneticiler ve ahbaplar…Liste tamamen bundan ibaret…Geleceğe dönük olan bir yapılanma değil…mantığıyla hareket edilmiş…Görünen tablodan çıkan sonuç…Murat Aksu’nun adaletli bir şekilde kurduğu liste Demirören’e fark atar…Tabi ki normal olan sonucun böyle olması gerekiyor…O konuya değineceğim…Şimdilik geçiyorum!Öncelikle Başkan’a birkaç sorum olacak…Sayın Başkan…Kazandınız diyelim…Yalnızca kazanmak düşüncesiyle yapılan bu listede illaki patlaklar olacaktır…Sonrasını düşündünüz mü?Camianın üzerinizde yapacağı baskıyı hayal edebiliyor musunuz?Hiç şüpheniz olmasın kazandığınız taktirde sonunuz, olağanüstü kongre…Günü kurtarmak için yapılan listelerden ne zaman Beşiktaş’a hayır gelmiş ki şimdi gelecek?Devam edelim…Çok sevdiğiniz Beşiktaş’ı böyle bir sürece sürüklemeniz doğru mu?Düşünüyorum…Aklım ermiyor!Bir insan aynı hatayı 3 kez yapar mı?Yapmaması gerekiyor…Ama Demirören 3. kez yapıyor!

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Oyunu satmakla meşgul olanlar hiç utanmıyor musunuz?

Misafir edilin, yiyin için…

Ne güzel…

Kazanan böyle bir ortamda Beşiktaş nasıl olur?

Beşiktaş’ın geleceğini böyle bir zihniyete emanet etmeyi nasıl düşünüyorsunuz?

İnanıyorsanız zaten atarsınız, bir yerlerde ağırlanmaya gerek var mı?

Sakın Beşiktaş sevgisinden bahsetmeyin!

İster Demirören’e oy atarsınız, ister Aksu’ya…

Özgür hür iradenizle hareket edin…

Böyle bir şans verme zihniyeti olmaz…

İşte anormal olan bu olduğu için seçimin sonucu çoktan belli oldu…

Demirören kazanacak…

Son sözüm bir umut(!) Allah Beşiktaş’ı oyunu satmayanların vicdanına teslim etsin!

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Dip Not: Bazı dangalaklar sitelerinde T.S.Y.D. yalakalığı yapmak için çırpınıyor…

Ortalama 50-60 bin kişinin ziyaret ettiği 2 tane sitenin davet edildiği bir ortamı internet ortamı olarak görüp “T.S.Y.D. ile bağlan hayata” nidaları atıyorsan internetten bir habersindir…

Etrafına bak 2 buçuk milyon tekil ziyaretçi hiti olan hurriyet.com.tr yok…

Bağlantıya bak…

Şunu da unutma gazete yazarlarına yalakalık yapacağım diye sitene yazar kadrosu oluşturarak interneti geliştiremezsin…

“Senin bildiklerin kadar benim unuttuklarım var”…

Sen git Esat ağabeyine sor cevaplasın, hurriyet.com.tr spor olarak neler yapıyoruz...

En Dip not: Hatırı sayılır söz için Mustafa Denizli’ye teşekkürü borç bilirim…

