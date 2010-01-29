Demirören yine(!) hata yaptı

Fatih Kaya yazıyor
**
Oyunu satmakla meşgul olanlar hiç utanmıyor musunuz?
Misafir edilin, yiyin için…
Ne güzel…
Kazanan böyle bir ortamda Beşiktaş nasıl olur?
Beşiktaş’ın geleceğini böyle bir zihniyete emanet etmeyi nasıl düşünüyorsunuz?
İnanıyorsanız zaten atarsınız, bir yerlerde ağırlanmaya gerek var mı?
Sakın Beşiktaş sevgisinden bahsetmeyin!
İster Demirören’e oy atarsınız, ister Aksu’ya…
Özgür hür iradenizle hareket edin…
Böyle bir şans verme zihniyeti olmaz…
İşte anormal olan bu olduğu için seçimin sonucu çoktan belli oldu…
Demirören kazanacak…
Son sözüm bir umut(!) Allah Beşiktaş’ı oyunu satmayanların vicdanına teslim etsin!
**
Dip Not: Bazı dangalaklar sitelerinde T.S.Y.D. yalakalığı yapmak için çırpınıyor…
Ortalama 50-60 bin kişinin ziyaret ettiği 2 tane sitenin davet edildiği bir ortamı internet ortamı olarak görüp “T.S.Y.D. ile bağlan hayata” nidaları atıyorsan internetten bir habersindir…
Etrafına bak 2 buçuk milyon tekil ziyaretçi hiti olan hurriyet.com.tr yok…
Bağlantıya bak…
Şunu da unutma gazete yazarlarına yalakalık yapacağım diye sitene yazar kadrosu oluşturarak interneti geliştiremezsin…
“Senin bildiklerin kadar benim unuttuklarım var”…
Sen git Esat ağabeyine sor cevaplasın, hurriyet.com.tr spor olarak neler yapıyoruz...
En Dip not: Hatırı sayılır söz için Mustafa Denizli’ye teşekkürü borç bilirim…