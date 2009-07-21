Demirören Jimnastik Kulübü

Erdoğan Aksoy yazıyor

Her sene olduğu gibi bu sene de gelenler, gidenleri aratacak gibi. Daha ilk günden içinizi karartmak amacında değilim ama “Doğacak oğlak bilmem neyinden belli olurmuş”, Beşiktaş'ın yeni transferleri de o hesap işte. Amokachi'nin çıktığı ilk maçta sergilediği klasın onda birini göremedik yenilerden maalesef. Transferin 3 tane bonkör kulübü var. İkisi Barcelona ile F.Bahçe ise diğeri de Beşiktaş. Ama boşuna.Yapılan transferlerin sadece maliyeti büyük, futbolculukları değil.

Amacım rakamları söyleyip kafanızı şişirmek de değil. Ama bilmem kaç tane futbolcuya 70 Milyon Euro para bayılmış Yıldırım Demirören. Tam tamına 70 Milyon Euro ve Carew hariç alınan çoğu üçüncü sınıf, ikinci sınıf futbolcular güruhu. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir Anadolu köylüsünü düşünün: Parası yok, ama ekilmiş tarlası bostanı, kesilecek celebi var. Fakat yine de bu bizim saf Anadolu köylüsü sebzesini Nişantaşı manavından, etini de tanıdık diye "Yeniköy Kasabı"ndan alıyor. Hem de çürük çarık sebze-meyveleri seçip, kokmuş etlerden kıyma çektiriyor. Çünkü sosyeteye karışmak niyetinde… Allah aşkına söyleyin, sahadaki yabancı futbolcular içinde hangisi vazgeçilmez. Biraz Ernst'in iş disiplini var. Sorarım size, çok mu candan mücadele ediyorlar Bobo ile Nobre? Çok mu candan koşuyor Tello ile Holosko. Bir de bizim büyük başkanlar ayaklarına kadar gidiyor, özel uçaklarla getiriyorlar. Karısını kızını razı etmek için atmadıkları takla kalmıyor. Bir Türk olarak utanıyorum, sessizce...

İşlek caddelerde dükkanlar, hava parası verilerek kiralanır. Bir önerim olacak, Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları da yerlerini devrederlerken hava parası ile devretsinler. Sırf yabancı kontenjanı açılsın diye bir futbolcuya 2 kere para verildiği nerde görülmüş? Adam bir gelirken cebini dolduruyor, bir de giderken, hem de daha fazlasıyla ve de bu durum her sene tekrarlanıyor. Eeee, kontenjan açılmalı, kabahat onlarda değil ki, onlara o parayı verenlerde, o sözleşmeleri yapanlarda. Benim işyerim de benim iş akdimi feshedebilmek için tonla para vermek zorunda olsa, Gordon gibi yüzümü karartır, yedi sülaleme yetecek parayı banka hesabıma isterim tabii ki.

Delgado, Ülker tarafından Beşiktaş'a hediye edildi.

Oynamadı.

Geçen sene hiç yoktu, yeni sözleşme yapıldı parası arttırıldı oynasın diye.

Oynamadı.

Bu sefer bonservisine 5 küsur milyon euro verildi, kafası rahatlasın, önünü görsün, iyi oynasın diye.

Oynamadı.

Oynamayan adam 2.5 - 3 milyon euro alıyor yılda.

Sonra Nobre çıktı ortaya. "Delgado oynamadan dünyanın parasını alıyor, benim neyim eksik" dedi.

"Haklısın" dediler. Ona da o kadar para verdiler. Menejeri de cabası.

Araya bir de Ernst'i sıkıştırdılar. Tamam, çok yararlı oldu geçen sene, hatta şampiyonlukta da çok büyük emeği var. Ama Ernst sadece bir "hamal", yıldız değil.

Ona da 3 milyon euro verdiler.

Takımda zaten 1 tane hamal var ya, Fink'e 1.1 milyon euro verdiler. Az yani...

Sonra Ferrari transfer edildi. Hazretlerine hayatında ilk defa bir kulüp bonservis verme büyüklüğünü gösterdi, hediyesi 4.5 milyon euro. Yıllık alacağı ücret de yukarıdakilerle aynı tarife. Belki de en pahalı transferi Beşiktaş'ın. Geçen senenin 4.5 milyon euroluk stoperi Zapotocny kurban edildi oynasın diye çünkü. İşin ilginç tarafı yok birbirlerinden farkları. Hatta belki de Zapo daha iyi.

Nihat da bir başka vaka... Madem doğuştan Beşiktaşlı, seneye gelirdi kendi ayaklarıyla tıpış tıpış bonservis parası ödenmeden. Sanki bonservis ödedi Villareal Real Sociedad'a?

Artık oynar mı Tello ile Bobo ve diğerleri? Moralleri bozulmuş az para aldıkları için. Aha şuraya yazıyorum, kötü biten bir maç sonunda "parayı alanlar oynasın" da derler bu zevat. Denge bozuldu mu bir kere, düzeltebilene Aşkolsun...

Yukarıdaki rakamları üst üste topluyor çıkarıyorum, hesabı tutturamıyorum. Bir de gelirlere bakalım diyorum.

Şampiyonlar liginden gelecek ayakbastı parası var. Sivas nasılsa gruplara kalamaz, ondan gelecek parayı da koyuyorum üzerine.

Catania maçına gelen seyirci sayısı geliyor aklıma. Moralimi bozmadan yine de kombinelerle seyirci hasılatını full hesaplıyorum.

Yayın haklarından da gelecek para var. Bizimkiler yeni yayın ihalesi ile naklen yayın gelirlerinin artacağını düşünüyor. Nedense azalabileceğini hesaplamadıklarını düşünüyorum.

Az daha unutuyordum, bir de İsmail geçeği var. O 4.5'luk tarifeden değil, 5.5'luktan. Üstüne de Serdar Kurtuluş verildi. İyi güzel de İ.Üzülmez varken forma yüzü göremez ki çocukcağız. Kimler geldi, kimler geçti, hepsini memleketine yolladı bizim deli oğlan. Allah'tan Tello akıllı çıktı, mevkisini değiştirdi, yoksa onun sonu da Juanfran gibi olurdu. Nasıl ki F.Bahçe'de Ümit Özat olsaydı R.Carlos yedek kalacaksa, İ.Üzülmez varken feriştahı yedek kulübesine abone olur. Yine de söylemek gerekirse belki de en iyi transferi Beşiktaş'ın. En azından topun dibine girip orta yapabiliyor. Ah, bir de maliyeti az olsaydı...

Beşiktaşlı futbolcuların aldıkları paraya baktığınızda zannedersiniz ki Brezilya Milli Takımı'nda oynuyorlar. Bilmesek kendilerini Avrupa da taliplileri kuyruk olmuş sanırsınız. Bir Bobo var, çıka çıka bir Olimpiakos çıktı 5 milyon euroya... O parayı da bizimkiler beğenmedi, hükümet sorunu haline getirdi. Ya o kadar milyon arasında 2 milyoncuk fark mı gözünüze battı. Gören desin kılı kırk yarıyorlar, 1 kuruş bile heba etmiyorlar. Yok bende olsa cebimden tamamlayacağım üstünü istediği takımda oynayabilsin diye çocukcağız.

Doğrusuna bakarsanız, nedendir bilinmez ben bu paraların verildiğine inanmıyorum. Zorla değil ya, inanmıyorum işte. Aklım almıyor çünkü. Kim, hangi akıllı Doğan görünümlü Şahin'e son model Mercedes parası verir ki? İşin kötüsü bizimkilerin aldığı Doğan görünümlü bile değil, direk Şahin... Fenerbahçe bile 2 tane adam aldı Brezilya Milli Takımında oynayan, hem de sadece İsmail Köybaşı'nın maliyetine. Eleştirdiğimiz zaman da adımız kötüye çıkar. Bizden söylemesi, bu gidişle yakında kulübün de adı değişir, BJK olur DJK. Hiçbir akıllı bu borcun altına girmez, bırakın adaylığı, aday adayı bile olmaz çünkü.

Şaka bir yana Beşiktaşlılar bu sene takımlarından Şampiyonlar Ligi'nde pek bir şey beklemesin. İçinizi karartmak, felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama benim görüşlerim böyle.

Çünkü...

İlk 11'de kaç tane altyapıdan gelen futbolcu var?

Hangi futbolcu “Vedat Okyar” gibi forma sevgisi için oynuyor?

Hangi futbolcuyu 3 sene sonra hatırlayacağız?

Benim cevabım “hiçbiri”, sizinkileri bilemem.

İnanın bana, tanıdığım hiçbir gerçek Beşiktaşlı durumdan mutlu değil. Tanıdığım hiçbir gerçek Beşiktaşlının da öyle aman aman şampiyon olalım diye bir takıntısı yok. Tek istedikleri Beşiktaş etik değerlerine sahip bir kulüp olmaya devam etmek. Son zamanlarda alınan darbelere rağmen hem de...