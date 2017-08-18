Demirde fiyat artışı maliyet kaynaklı

Yaşanan fiyat artışlarının çelik üretiminde kullanılan elektrot, refrakter ve hurda hammaddelerinin fiyatlarındaki yükselişle doğru orantılı olduğu belirtildi. Mayıs ayında gündeme gelen demir krizinde sonrası inşaat çeliği ithalatında yüzde 30 olan gümrük vergisi oranı yüzde 10’a düşmüştü. Ancak vergi indiriminin sorunun çözümüne katkı sağlamadığı söylendi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin ikinci kez iş bırakmak için izin istediğini açıkladı.

MALİYET ARTIYOR

Çelik sektörü temsilcileri, inşaat sektör temsilcisinin “inşaat çeliği fiyatları yüksek, çelik üreticileri fiyat indirsin” söylemine anlam vermekte zorlandıklarını belirtti. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, “Ocak ayından itibaren yüzde 46 artan hurda, nisan ayının ortalarından itibaren bugüne kadar yaklaşık 4 ay içinde yüzde 31’lik artış göstermiştir. Çelik üretiminin önemli sarf malzemelerinden olan elektrot fiyatı ise yaklaşık 2 ayda yüzde 1000 civarında artış göstermiştir. Yine aynı şekilde sarf malzemesi olan refrakterlerdeki fiyatlar son iki ayda ton başına 800 dolardan 1.300 dolarlara çıkarak yüzde 62 civarında artış gerçekleşmiştir. Ürünün, maliyetlerinden kaynaklı fiyat artışlarının, ürün fiyatlarına yansıması gayet doğaldır” dedi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ise “Çelik fiyatları dünya piyasalarındaki arz talep dengesi yanında, girdi maliyetlerinin seyrine ve döviz kurlarına göre oluşuyor. İnşaat maliyeti içinde demirin payı yüzde 1’in altında. Bir bardak suda fırtına koparılmaya çalışılıyor”dedi.