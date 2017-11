Demir yüklü gemi battı: 11 mürettebat kayıp

Kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve aşçı olmak üzere 11 kişilik gemi mürettebatı kayıp. Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü ekipleri, geminin 88 metre derinliğe battığını belirledi. Koster tipi geminin ortadan ikiye ayrılarak battığı düşünülürken, mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.



SAHİBİNİN OĞLU DA GEMİDE

Gemi 2 gün İstanbul’da bekledikten sonra 31 Ekim’de Boğaz’ı geçerek Karadeniz’e açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 04.25’te “Artur” isimli gemiden Şile açıklarında üzerinde “Bilal Bal” yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı AV 212 tipi arama kurtarma helikopteri ile gemiyi ve mürettebatını arama çalışmalarına başlandı.



Arama çalışmalarında üzerinde “Bilal Bal” yazılı can simidi ile “ORAPİN 4” yazılı şişme can salı bulundu. Bu arada, geminin sahibi olduğu iddia edilen Nihat Küçük’ün oğlu Aşkın Küçük’ün de gemide olduğu ortaya çıktı. Gemi mürettebatının yakınları ise sahilden dürbünle denizi taradı. Başbakan Binali Yıldırım ise yaptığı açıklamada “11 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diyorum. Arama kurtarma çalışmaları, inşallah başarıyla tamamlanmış olur” dedi.