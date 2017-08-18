Demir parmaklıklardan çekip götürdü!

Olay, geçen 15 Ağustos Salı günü saat 21.10 sıralarında merkez Karatay İlçesi Küçük Kumköprü Caddesi’ndeki bir işyerinin bahçesinde meydana geldi. Tankutalp Altınsoy’a ait ’Nazlıcan’ adını verdiği köpeği, kapalı olan işyerinin bahçesinde bulunduğu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından çalındı.

Olay anı ise işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüler göre yoldan geçen 1 kişi, bahçedeki köpeğe fark edip, bahçeye doğru yöneldi. Ardından kapının demir parmaklıkları arasından elini köpeğe doğru uzatıp başını okşadıktan sonra tasmasından tutup kendine doğru çekmeye başladı.

Köpeğin direnmesine rağmen köpeği demir parmaklıkları arasından zorla çeken şüpheli, köpeği alıp kaçtı.

Sabah işyerine geldiğinde köpeğini bulamayan Tankutalp Altınsoy, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğinin bulunması için çalışma başlattı. Köpeğinin bir an önce bulunmasını isteyen Tankutalp Altınsoy da ”O beni canımdı. Bir an önce bulunsun” dedi.