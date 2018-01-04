Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Demir Kilise nerede? Demir Kilise'nin konumu ve özellikleri

    Demir Kilise nerede? Demir Kilise'nin konumu ve özellikleri

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Hafta sonu açılışı yapılacak olan Demir Kilise’nin konumu merak konusu oldu. Sveti Stefan Kilisesi olarak da bilinen ‘Demir Kilise’ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılacağı törenle 7 Ocak Pazar günü ibadete açılacak. Peki Demir Kilise nerede?

    Tamamen demirden oluşan ve kalan tek demir kilise olma özelliğini taşıyan Balat'taki Demir Kilise’nin (Sveti Stefan Kilisesi) resterasyonu tamamlandı. 7 Ocak Pazar günü açılışı yapılacak olan Demir Kilise’nin konumu ve özellikleri araştırılıyor.

    İstanbul, Fatih'te, Balat'la Fener semtleri arasında Haliç kıyısında yer alan Demir Kilise, , Bulgar Eksarhhanesi'ne bağlıdır. Apsis cephesi, Haliç boyunca uzanan Balat Vapur İskelesi Caddesi'ne, giriş cephesi ise buna paralel olan Mürsel Paşa Caddesi'ne bakmaktadır. En ilginç yanı tümüyle demir malzemeden ve prefabrik olarak yapılmış olmasıdır. Planı, uzunlamasına kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, Haliç kıyısına dik konumda, üç nefli bir bazilikadır. Bu plan 3 m'lik bir aks sistemine yerleştirilmiştir. Yan neflerin genişliği 1 aks (3 m), orta nefin genişliği 2 aks (6 m) tutulmuştur. Kilisenin dikdörtgen biçimindeki kütlesinin güneybatı ucunda, orta nef yarım aks boyu (1.5 m) çıkıntı yaparak giriş bölümünü, kuzeydoğu ucunda da 1 aks boyu (3 m) çıkıntı yaparak yarım sekizgen biçimindeki apsisi oluşturur. Transept de orta nef gibi 2 aks genişliğindedir ve uçları iki yanda ana kütelden yarımşar aks boyu dışa taşar. Böylece yapının uzunluğu 10.5 aks boyu, eni ise nefler hizasında 4, transept hizasında da 5 aks boyu olmaktadır.

     

    Etiketler: Demir Kilise nerede , Demir Kilise özellikleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri