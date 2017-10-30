"Demir İpek Yolu" ilk seferine bugün başlıyor

Türk ekonomisine büyük katkı sağlaması öngörülen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, ilk resmi seferlerini bugün yapacak.

"Demir İpek Yolu" hattının ilk resmi treni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla, saat 13.00'te Bakü’de yapılacak törenin ardından yola çıkacak.

BTK Demir Yolu hattıyla başlangıçta 1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon yolcu 15-20 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Kars Tren Garı’nda hazırlıklar tamamlanırken, ilk trenin Kars’ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümünde yola çıkacak olması da ayrı bir heyecan yarattı.