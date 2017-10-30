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    "Demir İpek Yolu" ilk seferine bugün başlıyor

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 10:59 | Son Güncelleme:

    "Demir İpek Yolu" denen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun ilk resmi seferi bugün gerçekleşecek. İlk tren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Bakü'den Kars'a doğru yola çıkacak.

    Türk ekonomisine büyük katkı sağlaması öngörülen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, ilk resmi seferlerini bugün yapacak.

    "Demir İpek Yolu" hattının ilk resmi treni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla, saat 13.00'te Bakü’de yapılacak törenin ardından yola çıkacak.

    BTK Demir Yolu hattıyla başlangıçta 1 milyon yolcu, 4 milyon ton yük, gelecek süreçlerde ise yaklaşık 6.5 milyon yolcu 15-20 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

    Kars Tren Garı’nda hazırlıklar tamamlanırken, ilk trenin Kars’ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıldönümünde yola çıkacak olması da ayrı bir heyecan yarattı.

     

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