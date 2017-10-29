Demir İpek Yolu açılıyor... Londra’dan kalkan tren Pekin’e kadar gidebilecek

TARİHİ İpek Yolu, demiryolu hattıyla yeniden hayat buluyor. Bugün ilk seferini yapacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı sayesinde Londra’dan kalkan bir tren Pekin’e kadar kesintisiz gidebilecek. 10 yılda tamamlanan projenin ilk yolculuğuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tanıklık edecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Londra’dan kalkan bir trenin Pekin’e kadar kesintisiz gidebilmesi için önünde iki engel vardı; biri boğaz, diğeri Kars ile Ahılkelek arasında eksik kalan kesim. Bu amaçla Asya ile Avrupa’yı denizin altından demiryoluyla bağladık. İkinci halkada da Kars ile Gürcistan’ın Ahılkelek kenti arasındaki eksik kısmı tamamladık” diye konuştu. Projenin Türkiye’ye maliyeti 600 milyon dolar iken yılık getirisinin 1 milyar doları bulması bekleniyor.

1 MİLYON YOLCU

Marmaray Projesi ile bütünleşecek olan BTK Demiryolu Projesi, Avrupa’dan Çin’e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını da mümkün hale getirecek. Arslan’ın verdiği bilgilere göre hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Ve proje, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamındaki iller açısından önemli. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, enerji sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje oldu. 2007’de ihalesi yapılan ve Temmuz 2008’de temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin 79 kilometresi Türkiye’den, 246 kilometresi Gürcistan’dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan’dan geçiyor. Projede Türkiye’den Gürcistan’a ulaşım sınır tüneliyle sağlanıyor. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan sınırlarında bulunuyor.

2 AYLIK YOLU 15 GÜNE DÜŞÜRECEK

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, BTK Demiryolu Projesi’nin bölge için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu proje sadece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için değil, Orta Asya, Avrupa ve Uzak Asya’ya kadar dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve lojistik hizmetleri açısından çok büyük ve bir o kadar önemli proje” dedi. Yücelik, bu projelerin dolaylı olarak istihdama da katkı sağlayacağına işaret ederek, “Tarihi İpek Yolu’nun yeniden hayat bulmasını sağlayacak olan bu demiryolunun şehrimizdeki ticaret erbabına, üreticilere, ihracat yapan firmalarımıza getireceği avantajları en iyi şekilde kullanıp, doğacak yeni fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açılışının Cumhuriyetin ilanının 94. yılında yapılmasının gerek ülke gerek bölge adına gurur verici olduğunu dile getirdi. Demirci, şunları kaydetti: “Bu proje hem şehrimizin hem de ülkemizin değerini bir kat daha arttıracak. Projenin ülkemize maliyeti 600 milyon dolar ama yıllık getirisi bir milyar dolar. Bu yol, hem ekonomik hem de başka yollar açacak. Ticaret yolları açılıyor demektir, koskoca Orta Asya ayaklarımızın altında, 45-60 günlük nakliye süresini 15 güne düşürecek. Pekin’den Londra’ya gidecek bir yük maksimum 15 günde gidecek. Türkiye yılda 1 milyar dolar kazanacak. Yılda 1 milyon yolcu taşıyacak.”