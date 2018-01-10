Demir çelik sektörünün "ithalat" sıkıntısı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat demirinde iç piyasa fiyatlarındaki artışın gerekçe gösterilerek ithalata uygulanan gümrük vergisinin 1 Ocak 2018'den itibaren sıfırlandığını belirtti.

Bunun doğru bir karar olduğunu düşünmediklerini belirten Şahin, "Şu anda üretici ülkelere baktığımız zaman en ucuz demir çelik ülkemizde. Çin bile bizden 30-40 dolar daha yüksek. Rusya, AB ülkeleri ve ABD ile de ciddi fiyat farkları var." dedi.

Gümrük vergisinin 6 ay önce yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürüldüğünü, o dönemde yaptıkları açıklamalarda bunun uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini söylediklerini aktaran Şahin, yılbaşında uygulamaya konan sıfır verginin sektör için "kötü haber" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, AB ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelerden demir çelik ürünlerini sıfır gümrükle ithal ettiğini ancak sektör için en önemli riskin Ukrayna, Rusya, Çin ve İran'daki üreticilerle rekabet edememek olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Biz sektör olarak devletten ekonomik katkı almıyoruz. Bizim tek talebimiz haksız rekabet karşısında sanayimizin koruması. Bu ne demek; Çin, Rusya, Ukrayna ve İran gibi ülkelerle normal koşullarda rekabet edebilme şansımız yok. Bu ülkelerde cevher, maden, enerji var, işçilik ucuz ve maliyet diye bir sorunları yok. Türkiye'nin böyle bir imkanı yok.

Son dönemde Çin'in talebi nedeniyle bu ülkelerle rekabette sıkıntı yok çünkü biz dahi Çin'e ihracat yapıyoruz ama en ufak bir daralmada bu 4 ülke, dünyanın tüm ülkeleriyle rekabet eder. Bu nedenle dünyadaki tüm ülkeler sanayilerini bu 4 ülkeye karşı ithalat ve antidamping vergileriyle koruyor. Sadece Türkiye korumuyor."

FİYAT ARTIŞLARI MALİYETLERDEN

Türk demir çelik sektörünün dünyaya entegre olduğunu, iç piyasada AB ülkelerinden daha ucuza mal satma imkanı olmadığını dile getiren Şahin, "20 dolar daha pahalı mal satsak İtalyan, İspanyol şirketler hemen Türkiye'ye inşaat demiri getirir." dedi.

Halil Şahin, demirde fiyat artışının yükselen maliyetlerden kaynakladığını, geçen yıldan bu yana hurdanın ton fiyatının 260 dolardan 380 dolara, hurdanın eritilmesinde kullanılan ark elektrodun 2 bin 500 dolardan 10 bin dolara çıktığını, ateş tuğlasında da fiyatların yüzde 50 arttığını bildirdi.

"EN CAZİP PAZAR OLURUZ"

Türkiye'nin gümrük vergisi kararına diğer üretici ülkelerin sevindiğini, böylelikle Türkiye'nin en cazip demir çelik pazarı haline geldiğini savunan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaat demirinde gümrük vergisinin sıfıra indirilmesi uzun vadede Türkiye'yi üretici ülke olmaktan çıkarır. Umuyorum hükümetimiz en kısa zamanda telafi edecek kararlar alacaktır.

Eğer almazsa dünya çelik sektörü daralırsa bu 4 ülke, Türk çelik sektörünü yaşatmaz. Biz de üretici konumdan ithalatçı konuma geçerek demir ticareti yapmakla meşgul oluruz.

Şu anda bir sıkıntı yok, çünkü her tarafta büyüme var. Çin'in, Ukrayna'nın iç piyasa fiyatları bizden yüksek. Kendisi orada pazarlarken gelip bize göndermez ama orada satışta bir sıkıntı olursa bu sektörümüz için çok ciddi tehlike arz eder.

Bizim talebimiz bu 4 ülkenin haksız rekabet koşullarına karşı Türk çelik sanayisinin korunması. Bunun yöntemleri vergi koymak veya antidamping vergisi uygulamaktır."

Şahin, Türkiye'nin Ukrayna ile yürüttüğü Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin de sektör için riskli olduğunu, bu ülkeden sürekli sıfır gümrükle ithalatın sektöre kan kaybettireceğini savundu.