Demet Şener’den jet yanıt

Demet Şener Avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Birkaç gündür müvekkilim Demet Şener ile ilgili medyada yer alan açıklamaların tümü gerçek dışıdır ve asla doğru değildir. Şöyle ki herkesçe malum olduğu üzere Türk hukuk sisteminde tazminat miktarları kusur oranı ve ağır kusurlu olan tarafın malı ve içtimai durumuna göre belirlenir. Yani karşı tarafın iddia ettiği gibi zenginleşme aracı olarak kullanılmasına imkan yoktur. Kaldı ki müvekkilim 16 sene boyunca kariyerinden vazgeçerek kendini yuvasına ve çocuklarına adamıştır. Dava açıldığı günden bugüne kadar gerek müvekkilim gerekse müşterek çocuklar birçok travma ve olumsuzluk yaşamışlardır. Tüm bunlar yine müşterek çocukların menfaati için müvekkilim Demet Şener’de saklıdır. Son olarak belirtmek isteriz ki biz de sayın İbrahim Kutluay’dan tamamen kusursuz ve bu durumdan dolayı mağdur olan müvekkilimi gerçekleri görmezden gelerek suçlamaktan vazgeçmesini diliyoruz”
İbrahim Kutluay’ın avukatı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Demet Şener’in boşanma davasında istediği 10 milyon lira için ‘normal bir tazminat’ değil Türk Hukuku’nun kabul ettiği ölçütlerin 20-30 misli tutarında maddi ve manevi tazminat talebidir” demişti.
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