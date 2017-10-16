Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a cevap: Bahsettiğimiz kişi devlet memuru değil!

İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde Demet Şener için avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yaptı.

Kutluay'ın "Gündemde kalmak için 'basını', sebepsiz zenginleşmek için de 'mahkemeyi' kullanan Demet Şener, bundan vazgeçerse dava sonuçlanır" sözlerine Demet Şener'den yanıt gecikmedi.

DEMET ŞENER: 16 YIL BOYUNCA ÇALIŞMAYA DEVAM ETSEYDİM

"İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen" sözünü paylaşan Şener, ardından şunları yazdı:

"Yaşadıklarımın 10'da birini bilmiyorsunuz. Ben affettim. Onu Allah affetsin. Avukatına bu yüzsüz açıklamayı yaptırmasına ise şaşırıyorum. 16 yıl boyunca çalışmaya devam etseydim bu paraların çok daha fazlasını kazanırdım zaten. Tazminatlar kişinin mal varlığına göre istenir. Koskoca Kezban Hatemi ve Aslı Hatemi de herhalde bu tazminatı kafalarına göre uydurmadı. Bahsettiğimiz kişi devlet memuru değil."

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