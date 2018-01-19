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Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Şener, 45 dakika süren duruşma çıkışı “Çok şükür bitti” diyerek sevincini paylaştı. İki çocuğun velayeti anneye verildi. Mahkeme, 6 milyon lira tazminat isteyen Demet Şener’e 750 bin maddi, 600 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin lira tazminat ile çocuk ve kendisi için aylık 27 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi.

Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
19.01.2018 - 14:49 | Son Güncelleme :

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandıMahkeme, Demet Şener’in zina iddiasıyla açtığı davanın reddi ile tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Kutluay, karar kesinleştikten sonra Demet Şener’e 13 bin liralık tedbir nafakasını artık ödemeyecek.

İBRAHİM KUTLUAY YİNE GELMEDİ

Davacı Demet Şener'in, 15 ay önce evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina ve haysiyetsiz yaşam iddiası ile İbrahim Kutluay’a 4 milyon lira maddi, 2 milyon lira manevi olmak üzere 6 milyon liralık boşanma davası açmıştı. Şener dava dilekçesinde, çocukları ve kendisi için de ayrıca aylık 60 bin lira nafaka ödenmesini talep etmişti. Bugüne kadar hiçbir duruşmaya katılmayan davalı İbrahim Kutluay, İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına da katılmadı.

DURUŞMA 45 DAKİKA SÜRDÜ

Demet Şener’i avukat Kezban Hatemi, İbrahim Kutluay’ı da avukat Erdal Kılbaşoğlu ile Salim Baki temsil etti. Avukat Kılbaşoğlu, zina iddiasının reddini, şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini istedi. Taraf avukatlarının taleplerini dinleyen hakim, 45 dakika süren duruşma sonrası mahkeme hakimi, kararını açıkladı.

KARAR KESİNLEŞİNCE YOKSULLUK NAFAKASI ALAMAYACAK

Mahkeme, Demet Şener’in zina iddiasıyla açtığı davanın reddine, tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Boşanma kararına göre, İbrahim Kutluay müşterek iki çocuk için karar kesinleşinceye kadar 7’şer bin liradan 14 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Kutluay'ın kararın kesinleşmesinin ardından okul masrafları ile birlikte çocuklarına ödeyeceği iştirak nafakası 8 bin 500’er liradan 17 bin liraya çıkacak.

KUTLUAY  1 MİLYON 350 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kutluay, boşandığı eski eşi Demet Şener’e de karar kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası ödeyecek. Ancak karar kesinleştiğinde Şener’e nafaka ödemeyecek. Dolayısıyla Şener de kesinleşme kararıyla birlikte artık nafaka alamayacak. İbrahim Kutluay ayrıca 6 milyon lira tazminat isteyen Demet Şener’e 750 bin lira maddi ve 600 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin lira tazminat ödeyecek.

DEMET ŞENER: 'ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ'

Duruşma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Demet Şener, “Dosyada yayın yasağı olduğu için açıklama yapmak istemiyorum, çok şükür bitti” dedi.

Bunları ben yapsaydım İbrahim beni Taksim’in ortasında sallandırırdıBunları ben yapsaydım İbrahim beni Taksim’in ortasında sallandırırdı!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı
Demet Şener ile İbrahim Kutluay 2005 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girmişti. Çiftin İrem ve Ömer adında iki çocukları var!

 

 

 

 

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Etiketler: gazete haberi
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